黑色星期五、雙11在即！除了善用社交媒體宣傳，網店該如何在消費旺季吸客？

傳統消費旺季即將來臨，許多顧客都會在黑色星期五、網購星期一、雙11等購物節日，因應各大網店和購物平台提供吸引的限時優惠內容，決定是否在節慶期間購物。加上政府將會再度派發電子消費券，相信不少商戶都會把握時機，使出渾身解數吸客。

為方便各地商戶制定有效的節慶營銷活動，自2019年起，Meta都會委託國際網路市場調查和數據分析公司YouGov，在全球33個市場，例如香港、日本、南韓、加拿大、美國、英國等進行年度調查。每次他們都在每個市場收取約有1,500個回應，分析各地顧客在節慶購物季期間的消費習慣，並透過《節慶購物季與特定促銷節洞察報告》公佈結果。本文將根據2021年針對香港市場的調查數據，提供3個營銷貼士，助各位為年尾消費旺季做好準備：

善用社交媒體進行節慶宣傳

調查結果顯示，在節慶消費者的購物過程中，社交媒體扮演重要角色。44%受訪者表示，Facebook 和／或 Instagram 有助他們在節慶購物季發掘新產品／服務。不少受訪者亦稱，自己曾購買過在社群媒體個人化廣告發現的商品（Facebook：40%、Instagram：24%），當中最影響他們購物決定的因素為「具有吸引力折扣」（35%）、「與我相關」（31%）和「含有詳細商品資訊」（21%）。

（圖片由作者提供）

可想而知，如各位想在節慶購物旺季期間，為網店帶來更多生意，應多加善用社交媒體進行宣傳，例如投放以優惠作招徠、與受眾非常相關的個人化廣告。針對 掌舖 Boutir 商戶，各位想在Facebook投放個人化廣告，但無從入手的話，建議可使用「數碼廣告自助功能」，如資料齊備，3分鐘內即可投放再行銷動態廣告（DPA），向曾查看或已加到購物車但未完成購買的潛在顧客，宣傳他們感興趣的商品，有助推高網店業績。

真實性、優惠決定帶貨成敗

調查亦指出，40%受訪者曾在網路購物時觀看過直播購物活動，另有23%受訪者表示「還沒看過，但願意試試」。調查還發現，「在購物前看到商品的實際面貌」（34%）、「直播購物活動期間可獲得的獨家優惠」（30%）和「在螢幕上取得詳細的商品資訊」（24%）是吸引受訪者觀看直播購物影片的主要因素。此外，60%受訪者認為，直播購物影響他們的購買決策。

（圖片由作者提供）

由此可見，近年直播帶貨的興起，漸漸影響本地顧客的消費習慣。部分節慶消費者會透過直播帶貨，加深對商品的認識和取得專屬優惠，有助提升他們的消費意欲。如各位正透過 掌舖 Boutir 設立和經營網店，不妨開通直播功能，嘗試在節慶期間進行直播，向潛在顧客詳盡介紹精選商品和提供限時優惠，並於網店及社交平台同步串流，感受直播帶貨的威力。

Read more：

直播帶貨成電商大熱銷售模式！想網店輕鬆爆單？快掌握 5 個直播貼士！

成功靠直播！拆解3大常見直播帶貨迷思：入場門檻高？只靠社交平台就得？

疫情帶動宅經濟！直播帶貨熱潮殺入香港，3大關鍵提升直播流量！

直播帶貨帶來龐大商機！如何在熱潮中成功取勝？4招輕鬆提升直播流量！

直播帶貨熱潮停不了！店主可自己直播帶貨！避開 5 大常犯錯誤，首次開 Live 就上手！

營銷黃金時期橫跨11至12月

除了直播購物的影響力，Meta亦藉著是次調查，了解本港消費者在年尾節慶購物的時間軸。被問到節慶多久前開始規劃要買給家裏及家人的物品，「11月」（36%）是最多受訪者回答的選項。此外，最多受訪者表示，12月上旬（1至10日）開始進行節慶購物（33%），並於12月中旬（11至20日）進行大部分的節慶購物，反映各位該在11至12月多加進行推廣，給予潛在顧客購物靈感，有助在節慶期間催谷銷售。

（圖片由作者提供）

Meta還趁機了解本地消費者在黑色星期五／網購星期一和光棍節的購物習慣，發現48%和56%受訪者分別曾在黑色星期五／網購星期一和光棍節期間購物。被問到如何總結自己的購物體驗，最多受訪者稱自己「做出了意料之外的購買」（黑色星期五／網購星期一：53%、光棍節：51%），而最常見的購物原因就是「購物節擁有最多折扣」（黑色星期五／網購星期一：47%、光棍節：53%），可見在節慶購物旺季期間，只要提供較吸引的折扣優惠，自然較易刺激顧客的消費意欲，甚至成功鼓勵他們下單。

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

總括而言，要成功在節慶購物旺季吸客，各位應把握11至12月，善用社交媒體進行宣傳，例如投放個人化廣告，有助推高網店生意額。如有意在節慶購物旺季進行直播帶貨活動，記得詳盡介紹精選商品和提供限時優惠，從而滿足顧客需要，提升他們的購物意欲。如想了解各地節慶消費者的購物習慣，歡迎按此閱讀完整《節慶購物季與特定促銷節洞察報告》。

如對掌舖有任何疑問，歡迎聯絡我們的客服團隊：

FB Messenger ／ WhatsApp ／ Email

服務時間：

星期一至五：10:00 – 23:00

星期六、日、公眾假期：12:00 – 18:00