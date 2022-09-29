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29/09/2022

研究稱可改善體質症狀 中醫治新冠後遺半年 85%人肺功能未復常

#新冠康復者 #中醫 #體質 #免針紙 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】新冠康復者後遺症多。醫管局首個大型中醫藥復康研究發現，中醫藥能改善患者體質及症狀，惟85%人經半年治療後，肺功能仍未復常；另「0+3」實施2日後，確診微增至3,911人，當中208宗屬輸入，均較前1日微升。

 

　　醫管局聯同3間大學及7間中醫診所，在前年9月至去年12月對150名成年新冠康復者進行研究，以51至60歲佔最多。研究指，發燒（59.3%）、乏力或倦感（55.3%）及乾咳（46%）是康復者3大最常見症狀。按中醫證型劃分，71%人屬肺脾兩虛或氣陰兩虛，僅8%人屬較健康的「平和質」。

 

患者覆診5次有改善 中醫里程碑

 

　　研究分2期治療，每期各3個月，當中長者、曾入ICU者較多要治療半年。結果約三分一人治療後不再咳嗽、氣喘或乏力；惟肺功能改善幅度不高，治療前95%患者在6分鐘步行測試中未達常人水平，治療半年後僅15%人達標，即85%人未能復常。而患者肺阻塞風險，經3個月治療後由30%降至20%，但半年後風險未再降低。

 

 

　　醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲指，中醫診所在第5波日均處理1,800名復康者，遠超前4波的30至50人，而研究中患者覆診4、5次有改善，提供實證且獲國際期刊刊出，是中醫發展重要里程碑。對肺功能改善幅度低，浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥指，步行測試僅其中一項指標，因研究未設對照組，未來考慮再對比用西藥、無用藥及兒童患者治療數據。

 

 

增3911宗確診 聯合爆醫生群組

 

昨本港多3,911宗確診，其中208宗屬輸入，多14人死亡。（資料圖片）

 

 

　　另本港多3,911宗確診，其中208宗屬輸入，多14人死亡，年介57至97歲。聯合醫院矯形及創傷外科爆疫，8名醫生中招。

 

　　對政府指入境者陽性率達3%，較本地1%高，不宜放寬「0+0」，醫管局前行政總裁梁栢賢指當本地確診跌，輸入佔比自然上升，現應重點分析輸入者重症率，若未構成醫療壓力應放寬。惟衞生署未透露輸入重症率，僅回覆「0+3」實施2日後，有90宗及136宗個案在機場揪出；換算佔同日機場抵港者約2%和2.45%。

 

涉濫發免針紙 7醫生禁打新冠疫苗

 

　　濫發「免針紙」風波未消。衞生署昨宣布，即時停止7名涉事醫生打新冠疫苗，及發免針紙資格，並正回收疫苗；相關醫生同時不可參與衞生署其他資助計劃，包括長者醫療券、流感針等。

 

　　西醫工會會長梁漢輝認同做法，批評涉事醫生是害群之馬，估計其免針紙不足10%真正有效。香港病人政策連線主席林志釉擔心會引發「寒蟬效應」，令有需要病人更難獲發免針紙。

 

　　而疫苗恒常監察發現，有2歲男童和2歲女童打科興後，面部肌肉無力；另有9歲和15歲男童針後疑現心肌炎。

 

　　另疫苗通明降齡至5歲以上適用。助理政府資訊科技總監張宜偉昨提醒，安心出行「同行者」功能明才生效，故今日出入處所，同行者會被標示為紅碼。雖然程式待下月才可顯示同行者紅黃碼，但食肆「反掃」電子及紙本針卡均有聲響提示，可揪出可疑者。另稻苗學會榮譽會長黃傑龍期望，政府盡快取消入食肆探熱、限座及限時經營規定，並在2周內放寬至「0+0」。

 

轉載自: 晴報

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