首個乳癌患者10年存活研究 40歲或以下易惡化轉移瘤比例更多

【晴報專訊】乳癌是本港女性頭號癌症，香港乳癌基金會進行首項調查乳癌患者10年存活狀況研究，發現患者的10年整體存活率為87.7%、10年無遠端復發存活率為90.3%。惟40歲或以下年輕乳癌患者確診第3級腫瘤，即易惡化轉移腫瘤的比例高達4成，較年長者更高，無遠端復發存活率亦較低。

香港乳癌基金會進行乳癌患者10年存活狀況研究，發現患者的10年整體存活率為87.7%。

醫生料與壓力大、高脂飲食、運動少等有關，建議改善習慣及每兩年進行乳房X光造影檢查。

基金會轄下香港乳癌資料庫接觸7,930名於2006年至2011年間確診乳癌的華裔婦女，並跟進當中62.3%人的病況10年或以上。結果發現乳癌患者的10年整體存活率為87.7%、10年無遠端復發，即癌症沒在其他器官復發的存活率為90.3%，而兩項存活率均會隨癌症惡化遞減，早期患者的存活率達9成或以上，晚期患者的存活率分別僅26.4%及72.6%；三陰性乳癌患者的整體存活率亦明顯較差。

另外，40歲或以下乳癌患者確診較易惡化的第3級腫瘤比例，達41.8%，較41歲至70歲或以上患者高3.1至20.4個百分點；無遠端復發存活率亦較其他年齡層低。

香港乳癌基金會創會人張淑儀指，一般年輕人抵抗細胞病變能力較高，故普遍對癌症不以為意，或相信有家族史才會患癌。惟95%患者是後天因素致癌，高脂飲食和缺乏運動均會增相關風險，長期處於高壓力更會增患乳癌機會240%，倡進行健康飲食、每周至少做3小時中強度運動和定期檢查。

高壓力 高脂飲食 缺運動 增乳癌風險

另外，基金會第14號年度研究報告發現，19.4%人因自行摸到硬塊發現患乳癌，發現時已發展至晚期；但83.8%人經乳房X光造影檢查發現乳癌，僅為0或1期，且只需用1至2種治療便可存活，可見及早篩查很重要。香港乳癌基金會主席霍何綺華籲政府推出全民乳癌篩查。