  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

29/09/2022

激減30磅即著背心短裙 靚爆阿嬌狂呻無人追

#鍾欣潼 #蔡卓妍
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】組合Twins久未在港合體現身，鍾欣潼（阿嬌）與蔡卓妍（阿Sa）昨日以白色孖妹造型到中環出席公開活動。現年41歲、成功減去30磅的阿嬌昨日穿上背心短裙示人，獲阿Sa激讚是「近十年最巔峰狀態」。雖然又瘦又索，但阿嬌狂呻無追求者，又揚言已準備好接受新戀情。

 

Twins昨日合體出席活動，兩人容光煥發。

 

　　鍾欣潼昨日靚爆鏡現身，她自言花了半年時間減肥，最辛苦是忍口：「減肥一定要自律，又要調理身體，最困難係的起心肝。」至於一向fit爆的阿Sa，亦分享如何保持窈窕身形：「細個時唔使煩，食幾多都唔會肥，但過咗35歲就要護膚同勤做運動。」

 

阿嬌穿短裙大曬纖瘦身材，又坦言想再試戀愛滋味。

 

　　相隔兩年再回港，阿嬌曾自爆因太靚在德國遭海關扣查，問她返港過海關時有否擔心再度受阻？她笑說：「唔會喇，又唔係喺外國，嗰次真係好騎呢，好彩趕得切飛機，但就好忟囉。（今次留港會耐啲？）我十月又走喇，接咗好多工作。」問阿嬌現時是否多了追求者？她擰擰頭說︰「無呀，有嘅話點會留意唔到。」問阿Sa會否做紅娘？她嘆口氣說︰「有合適嘅一早介紹咗，但如果（男士）依家係單身，條件好又唔樣衰，又無拍拖嘅，就一定有問題。」

 

拒評張致恒唱歌走音

 

勁走音。(網上圖片)

 

　　至於阿Sa近年長駐內地工作，跟男友石恆聰聚少離多，但她透露男友曾到內地探班，因此不難維繫感情，阿嬌即大爆︰「佢哋兩個成日視像。」問Twins明年可會舉行演唱會？二人表示公司一直在籌備中，她們亦十分期待。會否邀請張致恒（Steven）任嘉賓？阿Sa和阿嬌即時「落閘」：「佢又唔係我哋公司。」提到Steven早前唱經典歌《死性不改》時多次走音，她們亦說：「唔講佢呀！」此外，Twins有份演出的內地節目《星星的約定》盛傳因嘉賓胡彥斌涉嫌操行失德而腰斬，阿Sa說：「完全唔清楚，但唔係腰斬，係剪輯，應該好快可以播。」

 

Twins對上一次開紅館演唱會，已是2016年。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#鍾欣潼 #蔡卓妍

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk