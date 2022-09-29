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29/09/2022

十年一覺揚州夢！

#港股
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　　中國五千年文化，三千年詩詞，正是大江淘盡，有乜事情不可用詩詞說透。今藉恒指跌穿11年底，且以恒指自2003年1月起升，以詩詞論市，但請看文末紅色字，以恒指先行。

 

　　恒指於2003年起升，見過三萬二，跌過至萬一；再彈回上三萬三，又跌；又回上三萬一，再回下至今，怎看？

 

（iStock）

　

　　①位恒指急升。正是：春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花。《孟郊：登科後》

 

　　②位恒指急急升，股民必癡。正是：有一美人兮，見之不忘，一日不見兮，思之如狂。《司馬相如：鳳求凰‧琴歌》

 

　　③位跌咗。正是：人面不知何處去，桃花依舊笑春風。《崔護：題都城南莊》

 

　　④位輸咗。正是：不如意事常八九，可與語人無二三。《方岳：別子才司令》

 

　　⑤位緩慢反彈，好難好合皮。正是：回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴。《蘇軾：定風波》

 

　　⑥位終彈上。不過是：萬里悲秋常作客，百年多病獨登台，艱難苦恨繁霜鬢，潦倒新停濁酒杯。《杜甫：登高》

 

　　⑦位今時跌跌跌。正是：世事一場大夢，人生幾度秋涼。《蘇軾：西江月》

 

　　⑧位假如跌穿埋2003年的起升位。就是：古今多少事，都付笑談中。《楊慎：臨江仙》

 

　　個別板塊表現又如何，且以些龍頭股來論：

 

股市跌了 總會升返

 

　　19年來港股升跌，能使投資者賺錢者，是靠：

 

　　(1)市場對其產品服務有需求；

 

　　(2)公司肯改革，尋找新市場；

 

　　(3)世界環境變，逼你發達；

 

　　(4)不要離開香港，正是猛虎不及人家地頭；

 

　　(5)公司不要借大。

 

　　股市有升跌，今時跌了下去，他日（雖然不知何日）總會升回來。跌市唔入市，都要睇股，待黎明重現，知道買乜股。

 

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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