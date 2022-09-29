中華人民共和國建國73周年的強國夢想

今年10月1日便是中華人民共和國建國73周年的紀念日，早在9月26日，香港特首李家超在香港金融服務界慶祝國慶暨香港特區回歸25周年酒會的致辭上表示：

「今年是中華人民共和國成立73周年，國家從站起來，到富起來，再到強起來，一直為全面建成社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興的中國夢而努力不懈…。」

「國家從站起來，到富起來，再到強起來」這幾句話可圈可點，言簡意賅。不過這可不是特首李家超的精心傑作，這幾句精警說話源自習近平主席早在2017年7月26日，在省部級主要領導幹部專題研討班上發表重要講話指出：「黨的十八大以來…中國特色社會主義不斷取得的重大成就，意味著近代以來久經磨難的中華民族實現了從站起來、富起來到強起來的歷史性飛躍…」

習主席「7．26」的講話精神，簡明扼要地概括了近代以來中國實現飛躍的歷史進程，而「站起來」、「富起來」、「強起來」，正是習主席在回顧近代中國發展歷史的基礎上做出的歷史判斷。但2017年到如今的2022年，倏忽已是五年，再提「站」、「富」、「強」的口號，已了無新意。然而無論如何，建國73周年，中國有今日的成果，始終不能忘記的，應是一切好的成果是從篳路藍縷開始。

「篳路藍縷，以啟山林」，語出《左傳》。篳路是柴車，藍縷是破衣服。駕著柴車，穿著破衣去開闢山林，是形容創業的艱辛。回想73年前，即1949年，中國的情況是一窮二白，積貧積弱、民生凋敝，還有那滿目瘡痍的戰爭創傷，加之受到西方國家在外交、經濟、軍事上的嚴密封鎖。如何從一個備受欺凌的國家，變成一個逐步受到國際社會尊重和認可的國家，這個「站起來」的過程最不容易。

特別是這個過程經歷了不少曲折，遭受了嚴重挫折，尤其是反右鬥爭和十年文革浩劫所經歷的挫折，種種經驗與教訓錯綜交織的痛苦歲月。不過這種「站起來」的成果，不過是在意識形態上，尚未落實至經濟層面。文革結束後的1978年，中國掀起一股聲勢浩大的出國考察熱潮，各考察團發現在經濟、科技、效率等社會發展上，中國仍然遠遠落後於世界。

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中國的「富起來」，是始自1978年後改革開放的新氣象。首先農村家庭聯產承包責任制解決了農民吃飯的問題；其次，鄉鎮企業異軍突起增強了農村發展的活力。同時，改革由農村轉向城市帶來了全新發展的活力；加上設立經濟特區，打開了對外開放的窗口；最後是加入世界貿易組織，把改革開放推進到一個新的階段。

從1978年到2017年近40年的改革開放，基本上是順風順水，讓中國高速發展。無論是載人航天、探月工程、載人深潛、北斗衛星，或超級計算機、高速鐵路等都有重大突破，雖有嚴重自然災害和國際金融危機的衝擊，都能一一克服。國內生產總值從1978年的3679億元連年跨越，到2010年已超過日本成為世界第二大經濟體。

踏入七十三歲的中華人民共和國，今後要走的路是經歷早年的蓽路藍縷，最後要超越美國成為世界第一強國，希望10月16日召開的二十大會帶來妤消息。