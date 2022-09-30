自認未夠料不妒忌炎明熹 冼靖峰努力裝備等發圍

【晴報專訊】冼靖峰（Archie）參加《聲夢傳奇》而入行，甫出道便備受無綫重用，先後推出個人單曲及拍攝校園劇《青春本我》，早前又獲安排北上拍攝內地劇集《戀戀紅塵》，機會不斷。不過，相比炎明熹（Gigi），Archie仍需努力追趕，他表示從無妒忌對方，自認各方面都未夠好，會努力裝備自己，讓觀眾認同。

現年24歲的冼靖峰，與炎明熹同是《聲夢》出身，Gigi參加《聲生不息》在中港兩地人氣急升，工作接踵而來，小小年紀已經名利雙收。問到Archie可有羡慕對方？「佢參加綜藝，我拍劇集，大家路向都唔一樣。我拍完內地劇，接觸多咗唔同嘅人，眼光擴闊咗，發覺自己好多嘢其實都未ready好，無論係唱功、演技、對答以至個人素養，我都未ready好，反而Gigi各方面都一樣掂。知道自己不足嘅地方，我會提升自己，希望得到觀眾認同。」

Archie早前與內地演員娜扎和徐開騁拍劇集《戀戀紅塵》。（IG圖片）

Archie和Gigi同樣跟高晨維學唱歌。（資料圖片）

獲偶像張敬軒鼓勵成動力

Archie被外界讚有張敬軒影子，他感到十分榮幸，「佢係我偶像，視佢為學習對象，我會學佢唱歌，所以會有少少佢嘅風格，我同軒仔私底下都有聯絡。」早前軒仔開演唱會，邀請新一輩歌手擔任嘉賓，因Archie未有獲邀，令粉絲替偶像不值，在網上引起熱議。Archie透露曾私下聯絡軒仔，「因為我驚會影響佢開騷嘅心情，同佢講唔好意思，佢話無受影響。其實軒仔畀咗我好大鼓勵同支持，叫我最緊要做好啲作品畀人睇，我一直記住。」

Archie透露跟軒仔私下有聯絡，「但又唔可以話好熟」。（資料圖片）

另外，早前因「沙士言論」搞到滿城風雨，Archie指經一事長一智，「睇番以前啲訪問片段，覺得有啲語氣同用字都唔係太好，反省完我會去改善。睇到有啲網民留言好mean（尖酸），唔開心一定有，但條路仲有好長要行，一定會進步畀觀眾睇，呢個先最重要。」