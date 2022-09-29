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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

29/09/2022

策劃Web3元宇宙項目！開拓倫敦分公司！科企女掌舵 ：盼培育年輕團隊獨當一面 ！

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　　資訊科技（IT）向來被視為男性主導的行業，惟隨著愈來愈多女性躋身高管，甚至企業家行列，亦逐漸從結構層面開始減少性別制度化藩籬。

 

科技公司EternityX創辦人及行政總裁呂香凝，在數碼廣告領域逾20年。（張寶燕攝）

 

　　科技公司EternityX女掌舵呂香凝（Charlene）深耕數碼廣告領域逾20年，盼將女性管理者擁有的優勢帶到團隊管理以至業務層面，同時正培育年輕人才成為獨當一面的管理層，革新職場文化。

 

　　新冠疫情纏繞兩年多，職場面臨新一輪洗牌，Charlene接受本報專訪時表示，女性管理者除了要將其擁有的優勢，如強大洞察力、同理心聆聽（Empathetic Listening）等化為營商秘訣，還要融入內部管理，作為保留企業最珍貴的人才資產之戰略。

 

開發管理工具 提升技術效率

 

　　「人才」二字成為了近期香港社會焦點，企業除了遇到人才流失問題及危機，還需要積極爭奪人才。Charlene認為，受人才外流、大型科企以高薪挖角等因素影響，尤其以技術為核心的行業，面對的人才競爭將更加激烈。「兩年前刊登一項招聘負責數碼營銷計劃的Account Manager職缺公告，最高峰時期收到多達40份CV，惟現時僅收到10多份，而且多數應徵者都不是相對應的人才。」招聘周期原本預期一至兩個月內完成，實際則需要兩個月以上，甚至半年。

 

　　Charlene早在2018年創立該企，疫市下仍不斷拓展團隊規模，應對各地對數碼化營銷以及其專利人工智能（AI）營銷平台的需求。至今已擁8個城市團隊，包括香港、新加坡、紐約、倫敦等。可是她直言，在疫市下要招聘合適的領導人才，更是「可遇而不可求」，旗下團隊成員大多數為具有創意的年輕人才。

 

　　她留意到，自疫情以來，實施彈性工作政策，以及採用更具效率的數碼工具、遙距協助工具等，彷彿成為了企業吸納人才的入門條件之一。

 

　　此外，更有不少人才對於該企是否能提供配合其未來人生規劃、工作與生活平衡（Work-Life Balance）、提供友善家庭政策等有更強烈需求。

 

　　因此，過去在聆聽不同人才需求後，亦期望可以為他們創造更良好的工作環境。例如早前除了均有配合各地員工在家工作的需求，並開發內部管理工具，以及投資外部CRM管理系統，協助量化管理，以及培養他們使用更高效率的技術，提升決策能力等。

 

呂香凝表示，擁有跨國管理團隊的職場需要講究「CQ」（文化智商）管理，亦即是理解異國文化的能力。（受訪者提供圖片）

 

團隊Web3項目 作長線規劃

 

　　她期望，可給予年輕團隊有更多事業發展機會之外，還可以善用這些工具作目標管理，不再是紙上談兵。例如其團隊近日策劃的Web3元宇宙項目，也是可作長線規劃，在短短數月內完成設立網站、Community building等目標。

 

　　此外，她更針對想舉家移民到英國的員工，自去年起開拓倫敦分公司。她表示：「對我們需要全球布局而言，也是相輔相成。所以只要配合到公司的戰略發展，都可以支援團隊成員進軍海外市場。」

 

 

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