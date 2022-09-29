  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
廣告背後
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

29/09/2022

英女王逝世︱演技不遜專業演員！重溫英女王與柏靈頓熊的「三文治對手戲」，懷念滿滿幽默感的女王！

#數碼營銷 #Queen Elizabeth II #白金漢宮 #Platinum Jubilee #英女王 #廣告 #橙皮果醬三文治 #柏靈頓熊 #英女王伊莉莎白二世 #英女王逝世 #英國 #白金禧年
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    廣告背後

    本欄每周四更新

　　早前深受民眾愛戴的英女王伊莉莎白二世( Queen Elizabeth II )駕崩，舉國哀悼，成千上萬的群眾湧到街上送別女王。

 

　　不過有人發現女王的靈車竟貼上殯葬公司「William Purves」的標誌，民眾不滿殯葬公司趁機賣廣告，對女王極之不敬，甚為震怒。殯葬公司官網被人狂插，引致死機，最後貼紙被移除。「William Purves」 發聲明致歉，並解釋靈車貼上公司標誌是一貫做法，能為女王服務是莫大的榮耀。

 

　　伊莉莎白女王是英國在位最長的君主，享年96歲，早前女王登基七十載「白金禧年」( Platinum Jubilee ) 慶典，英國皇室特拍攝了一支宣傳片。片中女王與英國兒童文學經典角色柏靈頓熊（Paddington Bear ) 合演對手戲，女王並從手袋拿出橙皮果醬三文治（Marmalade sandwich)，十分搞笑。影片被瘋傳，網民大讚女王演技出眾，充滿幽默感。

 

（影片截圖）

 

　　據聞女王逝世後，民眾紛紛到白金漢宮致意，有人更獻上橙皮果醬三文治，可見影片深入民心。

 

英女王「白金禧年」慶典宣傳片：

 

（影片來源：The Royal Family）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多廣告背後文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #Queen Elizabeth II #白金漢宮 #Platinum Jubilee #英女王 #廣告 #橙皮果醬三文治 #柏靈頓熊 #英女王伊莉莎白二世 #英女王逝世 #英國 #白金禧年

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk