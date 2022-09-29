如果，今日警方大舉搗破一個印偽鈔集團，幾個首腦被捕，但偽鈔卻已流入市面。你認為警方會：

一，立即公布有假紙幣在市面流動，特徵如何，呼籲發現者舉報、藏有者交回、參與者自首，誰若繼續使用偽鈔將會負上刑事責任……

二，給予兩星期寬限期，因為可能有不少無辜市民誤得偽鈔，所以特別給予寬限期讓大家盡快把手上偽鈔脫手。

聰明的讀者，大概你已猜到我想說甚麼？

七名醫生：戴港盛、蔡淑梅、傅元龍、王秉亮、殷錦新、陳凱旭、林定儀，日前因涉嫌濫發虛假「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」被警方拘捕。根據政府「醫健通」紀錄，這七名醫生一共發出28000多張「免針紙」，這個數字甚至超過了全港有效「免針紙」數目的一半，即是說，現在市面流通在用的「免針紙」之中，超過一半懷疑是假的。

（資料圖片）

於是政府宣布，由這七名醫生簽發的「免針紙」將由兩周後，即10月12日開始失效。

正如文章開始時舉的例，發現偽鈔了，還可以讓大家多用兩星期嗎？

衛生署發言人表示，給予寬限期，是因為有些人可能真的需要「免針紙」，而他們又剛巧找了那七名醫生應診，實屬無辜，所以特別多給時間讓這類人另找醫生開出合格的「免針紙」。

我想說，這世界是沒有兩全其美的，當你以為要對幾個無辜者仁慈，事實卻是對所有人殘忍。

犯罪活動，一天都嫌多，使用假「免針紙」就是行使虛假文書，就是犯罪活動，堂堂法治政府，怎可能公開宣布，讓這些假文件多流通兩星期？

香港西醫工會估計，這七名醫生開出的兩萬多張「免針紙」中，只有大約7%是真實有效，即是說，當中只有千幾人是真的需要。如果，政府宣布這千幾人可到全港所有公營診所及私家醫生處重新辦理「免針紙」，千幾人的重發，一天就可完成。

這個世界總會有倒楣的人，更何況所謂的倒楣，只是幾天不能進入食肆等處所而已，誰真誰急，就趕快另找醫生，為甚麼可以為了這極少數的千幾人不能進食肆吃飯，就讓大面積的二萬多個罪行在社會繼續橫行？這絕對是一條不對等的算術。

同日，公務員事務局也宣布，公務員隊伍內有超過850張「免針紙」，按全港比率——半數是懷疑假「免針紙」的比例計算，18萬公務員中可能就有超過4百人天天進入政府大樓時造假。

這種知法犯法危害社會的人，還可以當公務員嗎？他們不單犯了使用虛假文書罪，還可能犯上公職人員行為失當，相信名單已掌握在政府手，再姑息，就是禍國殃民了。