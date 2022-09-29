  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
暢所欲妍
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

29/09/2022

犯罪，一天都嫌多

#免針紙 #寬限期 #衛生署 #公務員
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 屈穎妍

    屈穎妍

    傳媒人，現為香港電台第一台親子節目主持，《頭條日報》、《亞洲週刊》、《微博•零傳媒獨家觀察》專欄作家。

    暢所欲妍

　　如果，今日警方大舉搗破一個印偽鈔集團，幾個首腦被捕，但偽鈔卻已流入市面。你認為警方會：

 

　　一，立即公布有假紙幣在市面流動，特徵如何，呼籲發現者舉報、藏有者交回、參與者自首，誰若繼續使用偽鈔將會負上刑事責任……

 

　　二，給予兩星期寬限期，因為可能有不少無辜市民誤得偽鈔，所以特別給予寬限期讓大家盡快把手上偽鈔脫手。

 

　　聰明的讀者，大概你已猜到我想說甚麼？

 

　　七名醫生：戴港盛、蔡淑梅、傅元龍、王秉亮、殷錦新、陳凱旭、林定儀，日前因涉嫌濫發虛假「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」被警方拘捕。根據政府「醫健通」紀錄，這七名醫生一共發出28000多張「免針紙」，這個數字甚至超過了全港有效「免針紙」數目的一半，即是說，現在市面流通在用的「免針紙」之中，超過一半懷疑是假的。

 

（資料圖片）

 

　　於是政府宣布，由這七名醫生簽發的「免針紙」將由兩周後，即10月12日開始失效。

 

　　正如文章開始時舉的例，發現偽鈔了，還可以讓大家多用兩星期嗎？

 

　　衛生署發言人表示，給予寬限期，是因為有些人可能真的需要「免針紙」，而他們又剛巧找了那七名醫生應診，實屬無辜，所以特別多給時間讓這類人另找醫生開出合格的「免針紙」。

 

　　我想說，這世界是沒有兩全其美的，當你以為要對幾個無辜者仁慈，事實卻是對所有人殘忍。

 

　　犯罪活動，一天都嫌多，使用假「免針紙」就是行使虛假文書，就是犯罪活動，堂堂法治政府，怎可能公開宣布，讓這些假文件多流通兩星期？

 

　　香港西醫工會估計，這七名醫生開出的兩萬多張「免針紙」中，只有大約7%是真實有效，即是說，當中只有千幾人是真的需要。如果，政府宣布這千幾人可到全港所有公營診所及私家醫生處重新辦理「免針紙」，千幾人的重發，一天就可完成。

 

　　這個世界總會有倒楣的人，更何況所謂的倒楣，只是幾天不能進入食肆等處所而已，誰真誰急，就趕快另找醫生，為甚麼可以為了這極少數的千幾人不能進食肆吃飯，就讓大面積的二萬多個罪行在社會繼續橫行？這絕對是一條不對等的算術。

 

　　同日，公務員事務局也宣布，公務員隊伍內有超過850張「免針紙」，按全港比率——半數是懷疑假「免針紙」的比例計算，18萬公務員中可能就有超過4百人天天進入政府大樓時造假。

 

　　這種知法犯法危害社會的人，還可以當公務員嗎？他們不單犯了使用虛假文書罪，還可能犯上公職人員行為失當，相信名單已掌握在政府手，再姑息，就是禍國殃民了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多暢所欲妍文章

你可能感興趣

#免針紙 #寬限期 #衛生署 #公務員

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk