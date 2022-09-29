面相學｜英女皇逝世、查理斯王子繼位！從印堂看「君主」魅力指數，不只關乎個人形象，更會影響國運？

一個領袖的魅力，往往要看其氣度、親和力與幽默感，這些都可以從眼神和印堂得到線索。

眼神較難看，印堂最容易。

印堂指兩眉之間的部位，最好寬廣平闊（放得下自己兩隻手指就不錯了），表示有氣量、有遠見、有生命力、有情趣。印堂狹窄、凹陷、有破損、有雜毛等，都是缺憾，表示較自我、固執、悲觀、甚至自閉。

現試以最近最「紅」的皇室成員來作比較。

伊利沙伯二世過身的榮哀程度，與Rock star 無異，逾25萬人至少吃了24小時西北風，才能瞻仰女皇的靈柩。在香港，亦有不少人悼念「前事頭婆」。

英女皇廣受子民愛戴、也受國外人士尊重。她展示了皇室風範，行事大方得體，形象雍容典雅。這些都可以從她印堂平廣開闊、上下左右拱衛有力等看得出來，這樣開揚的氣勢，每每表現在氣度和幽默感上。

她和南非民族英雄曼德拉的傳奇友誼，就顯示出白人領袖中罕有的態度。

至於幽默感，女皇的兒子安德魯王子就公開說懷念母親的睿智、忠告和幽默。

有一件趣事很能突出智慧與幽默。去年，當她95歲時，Oldie雜誌想頒個年度耆英獎給女皇，她的秘書替她婉拒說：「女皇陛下相信年紀由一個人的感覺決定，她覺得自己並未達到耆英的標準，因此希望雜誌頒給一個更適合的人。」意即女皇心態很年青、冇資格攞老人獎！

但由年青等繼位等到年老的查里斯則沒有她的人氣，有人擔心英國皇室還能撐多久？一個反皇室組織的領袖說： “…he’s more difficult to like.” （他比較難討人喜歡）

我想原因之一在面上，那狹窄的印堂配合下卸的兩眉，予人多壓抑、少快樂的感覺，因此給人愁眉深鎖、揦埋口面的印象，所以不大討好。

有傳他脾氣也不好，最近他到北愛一城堡簽署訪客名冊時，寫錯了日子，已經心情唔靚，更嫌墨水漏墨，沾污了手指，他當場爆粗說：「我真係頂唔順呢枝衰嘢！」

要猜度一個名人或凡人的可愛程度，可以看印堂，這部位反映一個人有多陽光、多有趣，這不只關乎形象、也左右運程，也許還會影響國運……