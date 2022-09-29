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29/09/2022

張智威：好友大戶尚未進攻　匯控何時再展雄風？兗礦神華再炒天然氣斷供？

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嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

 

　　本港下雨，港股則多雲、短暫有陽光，升過逾300點後，升幅反覆收窄。雨過天清屬言之尚早？目前僅屬短暫出彩虹？英國緊急無限量買債，本港時間昨晚首度入市，英國債市、匯市隨即有正面反應，惟本港上市的英鎊敏感股不算太興奮。相關股份中，匯控(00005)仍可被看好嗎？煤炭股本周見喘穩跡象，雖然年初至今，兗礦能源(01171)明顯跑贏神華(01088)，惟後者最新獲唱好，皆因其中長期合同銷售佔比較高。煤炭股調整過後，現時是否理想的入市時機？

 

 

影片網址：https://youtu.be/qp6uTUmcFa8?t=52

 

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