29/09/2022
假日大顯身手創意！韓國 x 英國Fusion「韓式牧羊批」：甘香薯蓉內藏安東燉雞，惹味到暈！如何做出香滑薯蓉？
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
Facebook： John Rocha鹹蝦燦
Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
網站
鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
學生年代的我，總喜歡在周末坐火車到倫敦逛一逛，還未開始賺錢的我當然要玩得貼地一點，找一些好食又飽肚的東西吃，而Shepherd’s Pie （英式牧羊批）就是一個給了我很多回憶的食物。今天我會和大家重新演繹這個菜式，加入韓式元素，做一個大Fusion，就是這個「韓式牧羊批」！
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
韓國安東燉雞是一道非常入屋的菜式，其做法就如外國人常常會吃的Stew （燉菜）。今次我將牧羊批和安東燉雞兩者拼在一起，味道非常吸引，每一口都可以回味從前的快樂回憶，心中想重遊舊地的感覺，又開始按捺不住了！
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看