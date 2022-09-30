盧寵茂：如今日可「0+0」不會等明天 中港如家人 不能為事業不保護家人

【晴報專訊】於「0+3」檢疫實施後，首批旅客昨起「轉藍碼」重獲自由。同期確診回升至4,269宗，輸入佔245人，換算入境客陽性率約3%，均創本周新高。醫衞局局長盧寵茂指，暫無實施「0+0」檢疫時間表，強調「若今日可放寬，我不會等到明天」；又形容中港關係如「家人」，不能為「發展事業而不保護家人」。

盧寵茂稱「個人而言」冀盡早放寬防疫措施，但要衡量本港醫療情況。（資料圖片）

本地感染增4,024宗，輸入佔245宗，創本周新高。隨「0+3」檢疫實施3日，首批抵港人士昨獲疫苗通「藍碼」，可在食肆堂食。根據衞生署數據，本周三（28日）入境客中，159宗確診在機場揪出，換算同日機場抵港的5,143人，陽性率約3%；較前2日的2%和2.45%微升。同期62人在抵港後3日內、即持黃碼時呈陽性，與「0+3」檢疫實施前相若。

隨「0+3」檢疫實施3日，首批抵港人士昨獲疫苗通「藍碼」。（資料圖片）

入境客陽性率約3% 相若放寬前

呼吸系統專科醫生梁子超指，該60多人雖進入社區，惟與本地4,000宗感染相比屬少數，「其陽性率約1.5%，與本地類近。」他謂，開放邊境亦應視海外及本地感染風險等同，倡以快測取代核酸定檢、落實「0+0」入境檢疫，減省旅客不便，但機場檢測有監察作用應維持。

對本港未有實施「0+0」時間表，盧寵茂接受外媒彭博訪問指，需依數據調整政策，「若今日可放寬，我不會等到明天」。他否認反對開關，又稱「個人而言」冀盡早放寬，但要衡量本港醫療情況。至於內地清零政策是否阻力，盧指正如考慮周邊地區措施決定開關，兼顧內地無不妥，形容中港關係如「家人」，對外則是「事業」，「發展事業不能不理家人」。他稱本港向國際開關及與內地通關無矛盾，前題是須「安全及順暢」。

落實「0+3」僅隔2日 強調效率快

對於政策被批評落後於新加坡等對手，盧反駁坊間上周僅期望「0+7」，政府從宣布到落實「0+3」僅隔2日，效益已很快。他續指，未來若無新變種，防疫不會走回頭路，但仍要做足準備。

另外，昨多5人病逝，當中1名96歲婦經法醫驗屍始知確診。

聯合醫院矯形及創傷外科醫生群組增至14人，1間醫生辦公室環境樣本弱陽性，部分非緊急服務要調整。