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30/09/2022

無創產檢之父盧煜明 奪諾獎「風向標」拉斯克獎

#盧煜明 #無創產前檢查 #拉斯克獎—臨床醫學研究
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　　【晴報專訊】中大學者盧煜明開創的無創產前檢查技術，大大降低孕婦因入侵性產檢而增加的流產風險。盧煜明今年憑有關技術奪得諾貝爾獎「風向標」之一的美國「拉斯克獎—臨床醫學研究」，成為歷來第5位奪獎華人，以表揚他開發血漿DNA診斷的革命性貢獻。

 

盧煜明相信獲獎可啟發年輕人，證明港產科學家「可以喺香港做啲嘢影響世界」。（資料圖片）

 

　　盧昨越洋受訪稱，對能與恩師簡悅威以至一眾前輩偶像獲同一獎項感榮幸，相信港產科學家有能力「影響世界」，冀吸引更多年輕人投身科研，能否獲諾獎則會平常心面對。

 

　　拉斯克獎被譽為美國最高榮譽生物醫學科學獎，亦是諾貝爾獎「風向標」之一，單是過去4年的諾獎得主，就有7人曾獲拉獎。身處美國的盧煜明稱，非常榮幸能獲獎，以往不少得獎者都是自己求學時的偶像，1991年得獎的「基因診斷之父」簡悅威教授更是恩師，從事產前診斷研究都曾受他指導，相信今次獲獎可啟發年輕人，證明港產科學家「可以喺香港做啲嘢影響世界」。

 

技術亦用篩查癌症 提高存活

 

　　無創產檢已獲全球60個國家採用，其起源正是疫下大派用場的核酸檢測（PCR）技術。盧憶述，在英求學首次接觸到PCR，期間想到透過驗母親血液代替抽羊水產檢，但8年未有成果，直到九七決心回港「由頭嚟過」才有進展，用於唐氏綜合症檢查，在2011年正式面世，目前本港亦有逾85%孕婦採用，他感謝歷來每位恩師指導和團隊努力。

 

　　盧的團隊亦將技術用於移植排斥及癌症篩查，其中在鼻咽癌已證實有助及早診斷和提高存活率，亦可用於逾50種癌症，其中30%病人可早期診斷，未來會努力提升比例。他稱，目前香港科創者要在內地發展仍面對3大難題，包括實驗樣本不能「過河」、不能在內地開設DNA診斷公司、以至是香港專利不能直接在內地註冊，冀兩地政府清除樽頸，協助加快科研步伐。

 

　　盧在2016年已獲另一「諾獎風向標」湯森路透引文桂冠獎。他稱，諾貝爾獎無疑是最高榮譽，但自己只能盡力做好研究，會以平常心看待獎項，又謂奪得矚目獎項有助吸引好的學生加入團隊，希望人才數目以幾何式增長。

 

 

轉載自: 晴報

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