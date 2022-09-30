網購遇速遞騙案損失過萬元 關寶慧︰騙徒呃嚟買iPhone

【晴報專訊】藝人關寶慧（Emily）前日在社交網上載身在警署報案的照片，原來Emily慘被網上假冒速遞公司的騙徒呃走五位數字金錢。她接受本報訪問時重提受騙過程︰「成個網頁介面好像真，咁啱我真係等緊包裹，所以中咗招！」

關寶慧前日在IG上載報案的照片︰「報案中！好㷫！網上假扮速遞呃錢！大家千祈小心，原來送貨失敗，從不會用SMS通知再填form，再收運費！」她又嬲爆指騙徒「必遭天譴」。Emily接受本報訪問時，透露十多日前在美國網站網購價值約一千港元的營養保健品，貨品預計在四至六周內到港。前日，Emily忽然收到短訊通知送貨失敗，並附上重新登記的連結；她不虞有詐按了連結，然後自動連結到一個疑似國際知名速遞公司的網頁介面。

Emily得悉被騙後，急急到警署報案。（IG圖片）

Emily填好表格後，獲告知要額外收取12.277元的費用，她見金額不多，故未有理會是美金還是港元便決定支付，結果信用卡過數後始知出事：「我同時間收到信用卡公司信息，話我有一筆12,277元嘅交易，即刻成個彈起。」

嘆普通市民易中招

Emily致電信用卡中心，確認被扣除12,277元後，得悉被騙即停用信用卡，並赴警署報案。她指警方表示這類騙案幾乎每日發生，損失金額亦有「玄機」︰「呢個價錢（12,277元）係用嚟買iPhone。」她又說：「警方話如果收唔到包裹，速遞公司一定會打電話畀你，香港郵政都會擺低張卡畀你，唔會無端端畀個短訊、畀條link！」她再致電信用卡中心，得悉騙徒戶口是一間埃及公司，專門用作行騙。她希望以過來人身份警惕大家︰「佢（假網頁）成個介面好像真，普通市民係唔會懷疑。」

日前Emily與馬蹄露錄影《嘩鬼無敵獎門人》，巧遇「大灣仔」謝天華（右）。（微博圖片）

鄭浩南近期回港工作，與Emily相約聚舊。（微博圖片）