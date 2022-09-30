譚嘉儀為開騷修身 連詩雅確診靠食中藥治療

【晴報專訊】連詩雅（Shiga）和陳家樂的戀情傳足兩年，今年六月家樂被踢爆在船P上向女友求婚成功，事後雙方在社交網上載合照宣布訂婚，甜蜜又溫馨。「準人妻」Shiga原定昨日出席公開活動，惟因確診新冠肺炎而缺席，她回覆本報時，透露在家休養，靠食中藥治療，但未有透露未婚夫家樂是否也「中招」。

Shiga因確診留家休息，希望下月初回歸工作崗位。（資料圖片）

連詩雅昨日原定與譚嘉儀、施匡翹及Eric Kwok等出席活動，但由於不幸「中招」而缺席。她昨日透過助手回覆本報，首先感謝大家關心及慰問，她指病徵有喉嚨痛和頭痛，靠食中藥治療，留家隔離期間不停飲水及睡覺。Shiga助手透露︰「感謝每位客戶嘅體諒，希望Shiga喺下月初可以回歸工作崗位。」

Shiga和陳家樂早前上載甜蜜合照宣布訂婚。（資料圖片）

譚嘉儀預告12月性感開騷

施匡翹（左）和譚嘉儀不約而同籌備演唱會。

至於昨出席活動的譚嘉儀則透露，入行十周年演唱會已落實於12月9日假旺角麥花臣場館舉行，她表示︰「要努力修身、練歌同排舞，我想啲肌肉再結實啲，依家仲有個肚腩，希望練到有馬甲線同腹肌，希望再減多兩、三磅，跳舞會好睇啲。（性感上陣？）唔介意，不過會以健康為主。」另外，施匡翹（Zaina）透露計劃明年舉行演唱會，又即將開拍港台劇《我們的畢業禮》。她指隨著疫情緩和，工作漸多，相當珍惜所有機會。