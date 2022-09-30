ELN和「阿Q」你都要識！

近期市況低迷，我知道，有部分投資者已經不敢直接買股票，因為金額較大，他們會買窩輪或牛熊證這類衍生工具，實行以小博大，萬一看錯市，損失也不致太大。

除了窩輪和牛熊證之外，市場比較流行的衍生工具，或者準確來說是結構性投資產品，還有Accumulator和ELN（Equity Linked Note）。前者的入場門檻較高，一般都是私人銀行（可以理解為貼身的個人銀行服務，一般開戶要100萬美元）的客戶才會參與，而ELN則較為普及，因為入場門檻可以低至20-30萬左右。

雖然現時市況下，這兩種結構性產品未必太流行，但趁這時掌握一下這些工具的竅門也是好事。由於阿Q（Accumulator的英文簡稱）不太普及，所以我只會簡略地介紹一下，而ELN則會詳細一點，因為我知道，很多小投資者也有參與，只可惜時機往往未能配合。

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Accumulator的中文一般譯做「股票累計期權」，一份合約動輒過百萬元以上，但很多時都可以用按金形式參與，同樣有以小博大的效果。

一般的做法是，投資者設定一個投資金額，假設是1000萬港元（實際只付一個百分比按金便可），並議定好一個折讓價，每日定期買入一定數量的股票，例如以九折的價錢買騰訊（00700），直至完成有關金額為止。

大家可以想像，如果大市氣氛良好，騰訊股價向上，做阿Q的投資者便可以雙重得益；就算股價牛皮，因為買入時有折讓，馬上沽出也有錢賺。

現實上，投資者很多時都會在買入股票後即時沽出，一來他們只付了按金，等於用孖展買了貨；二來不想綁死太多資金。不過，針無兩頭利，萬一大市向下，等於近期的市況，騰訊股價下跌，就算跌穿議定的水位也要接貨，而且，萬一跌到某一個預定的水位時，更要雙倍接貨。2008年金融海嘯時，有不少投資者因為買阿Q而損失慘重，市場戲稱這個玩法是I kill you later（Accumulater的另一個音譯）。

當然，如果是有實力的投資者，買入一些「蝕本」的股票後，也可以繼續持有，但如果沒有持貨能力，又或者不想蝕讓，便要繼續搬錢去買餘下的股票，直到滿足原定的投資協議，又或者等到該股票的股價回升才脫手。

至於另一種譯做「股票掛勾票據」的結構性產品ELN則較普及，買入者背後是沽出了一份跟某股票掛勾的認沽期權，所以可以收到一筆期權金，也即是銀行常叫的「利息」。認沽期權是期權的一種，即看淡後市，但如果是「沽出認沽期權」，準確來說是有限度看好後市（負負得正的結果）。

只要在到期日時，相關股票的股價，不低於議定好的行使價，而這行使價通常會低於你買入該票據時，相關股票的市價，你便可以將該筆「利息」袋袋平安！

有一點很重要的是，如果你掛勾的股票在到期日時，只是稍為高於議定好的行使價，你已經可以賺到「高息」，根本不需要該股票大升。又或者，就算該股票大升，也與你無關。

好了，萬一你掛勾的股票在到期日時低於議定好的行使價，你便要用議定好的行使價買入該股票，而不能收回你的投資，即俗稱要接貨了。

那麼，到底投資ELN，是否「難逃一接」呢？下次再跟大家探討。