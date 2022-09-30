10分鐘做好！甘香酥脆「羽衣甘藍伴香酥素雞翼」，一止葷食心癮！

朋友問，素食跟食齋是否一樣？

大家都對這個名字的區別有點摸不清。以我做的資料搜集，當中說法很多也頗複雜。我嘗試消化了以簡單的方式分享。

這兩者分別不只在於食，還有更深層次的生命態度之分別。

七、八十年代，多數講食齋；當時食齋的朋友多是年長一輩，也多數是指去寺廟食齋菜，是無五辛的齋菜；食齋當中包含了信仰意識及行為，齋戒是其中一個行為，齋戒就是持齋吃素守戒律。而這份食齋的選擇，除了不吃五辛也不吃蛋和奶、不吃任何有動物成份的食材和食物。這份食齋的行為，是要培養個人的慈悲心，不殺生命，讓身心靈培養祥和之氣。這樣說，就不單是食的事情，是生活態度。

發展到現代人食素的理由卻未必因為信仰，不少是為環保、健康、減肥、甚至是潮流趨勢；所以，現代人食素當中包括有特定信仰，也包括以上所說無相關信仰。而這新一代素食者，可能會吃五辛、會吃蛋、奶、會吃有動物成份的食品；不會刻意戒除殺生（即是小至螞蟻都是生命體）的行為。

少吃一餐肉食，多一次機會讓自己少放一些肉食到自己的腸胃，多一份慈悲祥和，累積善念，日子有功就會體會更強！一家人或一群朋友聚會，既然可以素雞翼代替，何樂而不為？總有人說是不是齋口不齋心？回應是管得住把口已經話你勁！重點是要先瞭解食材是甚麼，不要人云亦云；名相屬口舌之爭，何必管它來傷神？

素雞翼純粹是為了方便大家的素食品，為仍有心癮的作「替身」，素雞翼的成份是大豆蛋白纖維：大豆蛋白、小麥蛋白、蒟蒻、蛋清蛋白粉，還有調味料。

都是那一句，食材是可以多種變身，食譜可以千篇萬化；花點心思去瞭解真相，不要聽了當真相，自己了解，一定對自己有益！

**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

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