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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

30/09/2022

房地產科技｜從規劃施工到銷售、管理及拆卸！萬變不離4範疇？買樓、租樓前要知！

#區塊鏈 #proptech #房地產 #房地產科技 #MIC模組化建築 #科技
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  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　要討論房地產科技，首先要定義甚麼是房地產科技？從初步規劃開始、施工、銷售和租賃、營運、物業管理及到建築物生命完結（拆卸階段），若果都能夠改善下列四個範疇，都應該被視為房地產科技！

 

1.    提高生產效率

 

　　可以將整個生產流程的速度加快，上世紀80年代以前，所有圖紙都是人手繪畫，隨後有了Autocad，圖紙都變成電腦化，大大改善了設計的流程，修改變得更容易，傳送圖紙可以通過網絡。今天更有BIM系統，其三維的顕示，更減少了繪圖、施工和應用時出現的矛盾，令到很多現實施工後才能發現的問題，可以提前出現，方便不同人士提出意見，減少落成後要拆建再改裝的情形。

 

2.    降低成本

 

　　MIC模組化建築是未來的大趨勢，它可以縮短建築周期，在工廠大量生產預製組件，到現場才作組裝，一來可以將成本壓縮，另外更可以加快施工速度，利息這一環節随著利息成本上升也變得重要，快一點完功代表資金回籠加快，這都是建築科技帶來的進步，

 

3.    準確性

 

　　從前要確定建築材料源頭是非常困難，怎樣確保材料的標準符合預設，以往是憑一大堆的文書，今天我們可以依靠區塊鏈技術去處理。更容易追塑材料的真偽，不會再重現落錯混凝土強度的情況出現。

 

4.    平台化

 

　　在營運上面，我們可以透過線上平台，把資源更儘量充分利用，如airbnb軟體可以把酒店房間很恰當分配給客人，業主可以善用其已有資源沒善收入，客人也可以在預算之下找到合適資源。

 

　　未來應該有更多我們想像不到的事情發生，都應該圍繞著上述四個範疇，科技是歷史的大潮流，誰都不能擋著，參與房地產行業的人，無時無刻都要進步，科技的發展速度比我們想像還要高，跟不上潮流只會被淘汰，不要懷緬著過去以前的事情，嘗試接受新事物。

 

（影片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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