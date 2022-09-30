  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

30/09/2022

旅行慳錢攻略｜出發前申請這張Debit Card！全球指定ATM提款免手續費！支援12種貨幣，免外幣交易費兼賺現金回贈！

#匯率 #Debit Card #旅行 #經濟通 #銀行匯率 #HSBC Debit Card #滙豐 #滙豐萬事達卡®扣賬卡 #旅行慳錢攻略 #扣賬卡 #至Hot優惠 #外幣 #0+3 #現金回贈 #扣賬 #貨幣戶口
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　個個都準備出發去旅行，唔通個個都識得實用的旅行慳錢方法咩？去旅行使費多多，以為帶信用卡就最方便，但用信用卡以外幣簽賬，就算免手續費，但匯率一般較高（睇住《經濟通》銀行匯率做比較就知），不一定較划算！好在HSBC Debit Card（匯豐萬事達卡®扣賬卡）的出現，一卡在手，無論要付港元、美元、英鎊、日元、人民幣、歐元、泰銖、澳元、新西蘭元、新加坡元、加拿大元或瑞士法郎，一樣可以從相應的貨幣戶口直接扣賬！最最最重要是，大家還可於全球匯豐旗下自動櫃員機免費提款，免收手續費、年費及外幣交易費，仲有得賺現金回贈！

 

（圖源：HSBC官網）

 

　　想知點申請？只要持有匯豐綜合理財戶口，就可以申請，更可以為年滿12歲或以上的親友申請附屬扣賬卡！最多申6張附屬扣賬卡！即睇HSBC Debit Card申請及啟用教學！

 

　　Step 1：登入香港匯豐流動理財應用程式，於主頁的「了解產品與服務」下選擇「扣賬卡」，點擊「立即申請」。

 

（圖源：HSBC官網）

 

　　Step 2：收到實體扣賬卡後，即可於香港匯豐流動理財應用程式選擇「管理扣賬卡」，並輸入扣賬卡到期日，啟動扣賬卡。

 

（圖源：HSBC官網）

 

　　更多詳情可到HSBC官網了解。

 

Read More：第二期消費券｜買機票、旅行套票、熱門景點門票！邊個支付平台最著數？一文睇晒旅行社／航空公司／旅遊網站價格及優惠

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#匯率 #Debit Card #旅行 #經濟通 #銀行匯率 #HSBC Debit Card #滙豐 #滙豐萬事達卡®扣賬卡 #旅行慳錢攻略 #扣賬卡 #至Hot優惠 #外幣 #0+3 #現金回贈 #扣賬 #貨幣戶口

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk