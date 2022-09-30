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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

30/09/2022

卸任特首乜都唔做得？

#立法會 #林鄭月娥 #議員 #KOL
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

 

　　全香港特首得一個，特首嘅言行舉止當然係受到公眾嘅注視，但當特首退咗落嚟，身份變為「前任」特首，一舉手一投足仍然可以招人話抦，但誓估唔到連去個街市買餸都要畀KOL議員質疑佢嘅動機。

 

　　話說林太林鄭月娥幾星期前現身灣仔街市買餸之後，呢個禮拜竟然又被粉嶺居民「野生捕鑊」，喺祥華街市見到佢嘅蹤影，仲有唔少市民同林太合照打卡。又老實咁講，林太呢幾年喺市民心目中嘅印象都唔使Tina多講，但作為公眾人物咁多年，退咗落黎仍然受到市民注目同埋搵佢合照，我都覺得係無可厚非，但唔知林太「受歡迎有人同佢影相」係唔係觸動到某陣營嘅人嘅神經，KOL議員竟然因為今次事件而要喺網上影音平台開聲發炮，確實係匪夷所思。

 

(資料圖片)

 

　　呢位KOL先質疑，一般人普遍喺住嗰區附近買餸，但林太去完灣仔街市後，又去粉嶺買，挖苦佢「行街市之意不在買餸」，「港島跨到去新界北，跨到非常之誇張，同平民思維好唔同，令人覺得出鏡做騷多過買餸」。

 

　　唔單止係咁，KOL仲話林太有保鑣、有司機，唔會無工人，「使唔使自己去買餸呢？」；而因為唔少人搵林太合照，KOL話仍然係享受活喺鎂光燈之下，唔知係咪貫徹「鬥氣嘅作風」，又話佢今次「令人感覺佢受市民愛戴、好唔捨得佢」。最後一句更加係可圈可點，佢祝福林太去齊18 區街市，「希望佢繼續安全」。

 

　　坦白講，作為一個KOL，要搵焦點呃Like呃點擊，Tina係完全明白，但如果再加上一個議員身份，每講一番說話就必然要非常自重。一個師奶去買餸比起議員喺立法會發言更加平常，去邊度買餸亦有佢嘅自由，Tina媽就成日坐2蚊車花成個鐘去荃灣楊屋道街市買餸打發時間，又或者林太去開粉嶺探朋友順手買埋餸又唔奇、有時間去粉嶺兜個圈你亦都吹佢唔脹。一個退咗休嘅特首，亦只係一介平民，平民去買餸都唔得，咁做特首呢份工都真係幾可悲。

 

　　而KOL質疑林太點可能自己買餸，我又想話，好多有錢人都係享受自己親自去買餸，更何況係幾十年無買過餸嘅林太？KOL咁講亦只係顯得佢自己嘅無知。至於「希望佢繼續安全」，Tina唔想多心，希望KOL係真心祝福。

 

　　最後我想講，林太在任期間施政嘅功過，每個市民心入面都有自己一把尺去幫佢評分，但既然佢人都已離開特首辦，實在係無必要繼續將呢把尺用喺依家嘅林太身上，對佢亦都係極不公平。在此衷心祝願林太退休生活美滿，喺街市買盡港九新界新鮮食材。

 

 

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