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30/09/2022

富二代未接班睡不著

#富二代 #接班 #失眠
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　在一個飯局中，一間大企業CEO問請吃飯的富二代，現在睡眠情況怎樣？

 

　　先要交代一下，這個飯局每年一次。這位富二代之前曾說他睡眠質素很差，常常失眠。亦因為這樣，所以大企業CEO才問他睡眠如何，算是關心。

 

　　富二代說現在瞓得很好多了，可以一覺瞓到天光。

 

　　大企業CEO說這樣好，然後反問他是否因為現在執掌了公司。

 

　　富二代笑著說也是，因為之前未知怎樣嘛。

 

　　甚麼未知怎樣？

 

　　就是因為富二代的爸爸仍未退下來，即使大家都知道一定會由他來接班。既因為他是長子，還因為他一直是輔助爸爸打理企業，表現優秀，所有人都肯定由他接班。

 

　　原來，於他而言，一日未接班，等於未成事；一日未發生，就是未知之數。說的也是，家族又不是得他一個兒子，兄弟姊妹眾多，叔伯也不少，總之就是說不定；而且亦不知會不會突然「殺」出一些所謂私生子女……

 

　　我們普通人，只在乎吃喝玩樂，想做有錢人，就是想不勞而獲，吃喝更豪、玩樂更好，而沒想過要做好公司，要繼續把家族生意發揚光大。

 

（iStock）

 

　　原來這個未知，就變成他失眠的理由，就變成了他瞓不著的緣由。原來他每日規行矩步，戰戰兢兢，生怕做得不好，害怕節外生枝。

 

　　當爸爸正式退下來，他亦「正式」接了班，未知變成已知，才叫做一天光晒，他亦可以一覺瞓到大天光。

 

　　這個富二代真的坦白，若不是他自己說，金牌編劇也寫不出來。若不是當事人，也難想像他過去的「日子」怎樣過。名門之後，長子身份，表現優秀，也不絕對；即使是欽點了，也有其難言之隱。

 

　　普通人有為錢失眠，有錢人一樣，當然為的是大錢。

 

 

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