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30/09/2022

哀莫大於無insight（下）：如何制止沒有自知之明的人走上極端之路？讚賞有無作用？

#心理情緒 #情緒心理 #沒有自知之明 #不自省 #極度自我沉醉 #自卑 #批評 #讚賞 #信任 #insight #身心健康 #情緒
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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　一個自以為是的人在大放厥詞，卻又不知自己是如何愚昧，

 

　　進入了一種沒有自知之明和自省的狀態。有人問：「看著一個人走進這種極度自我沉醉的狀態之前，我可以怎樣幫助他呢？」

 

　　專家甲說；「既然他的根本問題是自卑，那麼強硬去打擊他是沒有效用的。當他被批評攻擊時，他只會更自我保護防衛，抗拒你的意見，甚至視你為敵人。

 

　　所以，我的建議是及早賺取他的信任，不是稱讚他，而是支持他去試行他的方法。在他實行之前不加批評，在實行而又成功的話，要欣賞他的努力（而不是稱讃他的能力），在實行失敗時，和他一起研究改良方案，以問題來引導他思考，把你的意見當作是建議。在這種共同合作的態度下，他的防衛會較容易降低，信任度會增加。」

 

《愛上變身情人》劇照

 

　　專家乙補充說：「對於在這種自知之明比較弱的狀態中的人來說，正因為眾人皆醒我獨醉，他人的批評和嘲笑是他經常遇到的經驗。所以在他失敗時，就正是最適合調節他對他人的假設的良機。而在引導過程中，你沒有表現出你比他聰明能幹，而是和他一起考量解難，那種平等和尊重也是他渴求而且難得的。」

 

　　問：「你們上次說：『但當那些小成就被吹捧為大成就，身旁只有趨炎附勢的讃賞者，沒有真正可靠的指導者，又或者忠言逆耳，那麼美言只會把他的自信和戰鬥心再進一步提升。』我如何可以避免這情況呢？」

 

　　專家甲說：「因為你讚賞的是他的努力而不是能力，那麼就不是把重點放在他的成就。若你能讓他明白這個小成就就是小成就，不吹捧，不誇大，更要計劃考慮下一步，那麼他就難以自滿驕傲了。」

 

　　專家乙說：「你有扶助他的心，便會自然表現到合適的態度。其實，那些『沒有insight』的人都是有些insight的，只不過是要在他冷靜而不感到威脅的情況之下才會出現發揮的，他是會明白你的苦心，珍惜你的友誼的。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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