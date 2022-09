居家安老｜跨越年齡界限！打造「全齡住宅」由家具開始？新手照顧者必睇！

「家人剛剛出院,想知道家裏應添置甚麼輔具?」經營長者復康用品21年,筆者與團隊最常接觸的客群就是「新手照顧者」,面對家中長輩因不同身體狀況入住醫院,在準備出院回家前通常會感到徬徨無助,一方面擔心長輩身體上的復原情況,另一方面不知道應添置甚麼護理家具協助他們居家安老。

日本福祉用具店 :租賃、購買及家居改造服務

居家安老的政策與服務早於日本發展成熟,大小社區都設有不同的復康用品店(日本稱為福祉用具店),筆者以往到日本考察時都會前往參觀了解,這些福祉用具店都會提供一站式的服務包括 : “Rental, Buy ,Reform”,意指短期租賃、購買及家居改造服務。店內更會模擬家居環境如浴室、起居室、客飯廳等,把不同復康用品和護理傢具的設置呈現眼前,另外更設有「福祉用具専門相談員」(Care Manager),他們會先了解長者的身體情況、日常生活習慣及家居環境,如有需要再加上家居評估服務,最後提出合適的復康用品提案。除此之外,亦會提供租賃服務,其好處是可應用者身體狀況的改變而靈活租用不同復康用品。

日本福祉用具店都會提供一站式的服務包括

短期租賃、購買及家居改造服務。(圖片來源: francebed.co.jp)

日本福祉用具店除了展示不同生活輔具外,

更會模擬家居環境展示產品。(圖片來源:株式会社三笑堂さんしょうど)

全新概念店 提供個人化居家生活提案

參觀日本福祉用具店為筆者及團隊帶來了不少啟發,希望把日本這套「個人化居家生活提案」帶到香港,在現有產品及服務基礎上再添突破,產品展示方式更有別於一般的復康用品店,以展覽模式呈現家居不同環境,由浴室到客廳以至睡房,乍看起來與一般家俱店並沒分別,把護理家具融入家居,不論在產品顏色、配件、以至物料上,提供不同的選擇,為居家安老增添生活品味;銷售模式方面更是強調前期的初步諮詢,應用家需要作出建議而提出不同的「個人化生活提案」,令產品及服務更個人化、多元化及有選擇。 概念店亦提供電動輪椅代步車等生活輔具等租賃服務,適合有短期護理需要人士,對家居改造需要的客人,更會提供職業治療師家居評估(OT Assessment)及家居改造服務(Home Modification),全面改造家居。

有別於傳統復康用品店的陳列方式,概念店以展覽模式呈現家居不同環境,更能突顥產品應用上的特點

有別於傳統的銷售模式,「個人化生活提案」強調前期的初步諮詢,再因應用家需要作出建議,令產品及服務更個人化、多元化及有選擇

未來:住宅全齡化!不限年齡,無限可能

上期提到通用設計(Universal design)是一個不論男女老幼、身體不同情況人士都能使用的設計,能消除大眾對老齡化(Ageism)的標籤。當中「全齡通用宅」早於日本及歐美等地興起,正是指不論是兒童或者是長輩,都能夠舒適居住的生活空間,讓家居能夠回應人生每個階段的需求,陪伴用家一起到老,這個空間設計跟無障礙空間不同,兼顧美觀與永續性。記得之前在一個認知障礙培訓課程中,資深職業治療師李惠婷曾引用一句“Design for the young and you exclude the old, design for the old and you include everyone.”(Age Concern,UK),意思是我們如果只是設計給年幼群組便會忽略長者需要,但如我們加多一些長者設計的考慮,就能包容所有使用者。

踏入超高齡社會,居住空間設計時應考量到現在與未來,要建構一個跨越年齡、身體狀況都能使用、安居舒適的「全齡通用宅」就更為重要,既可提升用定於家居自立自主的信心和能力,才可真正地體現到「不限年齡,無限可能。」

剛開幕的概念店有別於傳統復康用品店,乍看起來與一般家俱店並沒分別,跨越年齡界限的「全齡住宅」應先由家具開始