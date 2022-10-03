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03/10/2022

送「肉嘴」賀1.8米高女模生日 曾志偉：錫面珠墩係禮貌

#曾志偉 #黎峇菈 #聲夢傳奇2
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　　【晴報專訊】無綫總經理曾志偉昨日被爆出吻賀馬來西亞性感女模影片，成為網絡熱話。有指志偉日前出席1.8米高的女模黎峇菈（Lebara）之生日派對，壽星女上載短片，只見志偉大唱生日歌，又輕搭壽星女膊頭一起吹蠟燭，然後更熱情送上「肉嘴」。

 

志偉咀嘴女模黎峇菈的短片，昨日在網上被洗版。（IG截圖）

 

　　昨晚志偉出席《聲夢傳奇2》決賽時解畫：「其實無咩大件事，當晚我同朋友去試魚子醬，咁啱有其他朋友知我喺度，佢話有位朋友生日，想我唱首生日歌；我唱生日歌係禮貌，錫面珠墩birthday kiss亦係禮貌，我本身唔識個女仔。」被利用造新聞？志偉說：「呢啲係咁，相熟（朋友）都知唔會放上網，佢（黎峇菈）又唔知傷害性咁大。」他坦言平日出席宴會時，經常遇到唱生日歌之類的要求，「個心無嘢就唔會覺得有咩事，身有屎咪覺得有嘢囉！」

 

偉表示日後不會刻意避忌。

Eric Kwok將寫新歌給《聲夢2》冠軍。

 

　　除了志偉，郭偉亮（Eric Kwok）、炎明熹及王灝兒（JW）等出席《聲夢2》決賽，Eric Kwok日前為許志安網上音樂會任嘉賓，他大讚安仔變了不少：「安仔變好咗、隨和咗，我哋傾好多偈，依家佢肯聆聽多啲。佢有勇氣出嚟，依家ready唱番歌，大家畀個機會佢。」另外，昨晚決賽上先頒發「超越進步獎」，由已被淘汰的文佐匡（Sean）及劉詠彤（Angel）奪得。

 

《聲夢2》學員昨晚落力表演。

 

轉載自: 晴報

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