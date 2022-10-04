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04/10/2022

籲港人「疫情肥」要做運動 鄭伊健笑蒙嘉慧肥急改口：係強壯

#鄭伊健 #蒙嘉慧
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　　【晴報專訊】鄭伊健日前宣布下月假紅館舉行六場《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022》演唱會，眼見港人過去近三年受疫情困擾，伊健希望為大家帶來歡樂。伊健又笑指不少人「疫情肥」，但早前揶揄太太蒙嘉慧（Yoyo）是「肥婆」的他，改口稱Yoyo只是「強壯」，難道擔心被扭耳仔？

 

 

　　相隔近四年再於紅館開騷，鄭伊健坦言這次演唱會計劃已久，只是因疫情才一再延期，後來經公司同事投票後，才決定正式開騷。伊健自爆︰「得我一個唔贊成開！我不嬲都係咁，成日都話不如唔好做，不過今次希望大家有啲娛樂，開心下，發放正能量畀大家。」首次舉行三面台演唱會，伊健和製作團隊已構思連串故事，「今次個主題係圍繞呢幾年嘅世界，希望視覺上做到好似睇緊一套live嘅電影咁，有少少抽象，會憑歌寄意，係幾得意嘅！」早前MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，伊健表示會特別小心，「舞台設計花咗好多心思，但因為有意外發生過，大家要好小心，呢樣係一個挑戰。」

 

伊健近日積極籌備下月的六場演唱會。

 

下月紅館個唱帶來正能量

 

　　伊健過往開騷甚少邀請嘉賓，他透露今次亦未必有嘉賓。「嘉賓真係未知，騷肌都好少可，其實我每年嘅答案都係一樣，個個都話無嘉賓又無騷肌，咁嚟做咩？」不過他指已落實個唱主題曲，「就係電影《深宵閃避球》嘅主題曲，會有MV㗎，大家密切留意。」問他會否將疫情下的生活以紀錄片方式呈現？伊健笑稱：「仲紀錄？唔好喇，忘記佢啦，希望完騷後唔使再戴口罩。」而太太蒙嘉慧正於日本讀日文及打理房地產公司，伊健希望Yoyo到時抽空返港睇騷。

 

目前身在日本的Yoyo不時四出遊玩，生活寫意。

 

　　完騷後是否立即飛返日本？伊健直認不諱，「如果得閒，我好贊成大家去旅行睇多啲。呢幾年聽到好多人話想去第二度住，其實可以諗得輕鬆啲，一生人咁長，可以試下悠長假期，望下個世界係咪真係適合自己，係有權去選擇。」伊健表示除了日本，有很多地方也值得去，「好多人話芬蘭好靚，我都想去感受下，但有啲地方太凍，驚啲骨頭會唔掂，凍嘅時候去夏天地方，夏天就返番轉頭。世界變化得太快，一年比一年快，有啲嘢我哋唔睇，可能以後都睇唔到，但我哋睇過嘅嘢，就會留喺個腦裏面。」

 

完騷後即飛日本

 

明天伊健踏入55歲，他許願希望人們盡快回復正常生活。

 

　　明天55歲生日的伊健，平日踩單車及行山保持體能，獲讚身形甚fit的他笑言只是假象，「疫情後大家都患咗『疫情肥』，睇住啲人個個變晒樣，但對方又唔知喎！大家每日出門都戴口罩，又唔做運動，但健康好重要，所以應該要keep番好。」Yoyo曾在社交網投訴被伊健取笑是「肥婆」，伊健卻詐傻說：「無呀，佢強壯啫，有分別嘅。我好坦白，肥就係肥，強壯都係好事，但強壯後唔再操就變肥，你明唔明？（Yoyo嬲豬？）慣㗎啦，我身邊有朋友都話有無搞錯，使唔使咁講嘢！」

 

轉載自: 晴報

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