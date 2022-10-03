用有限資源完成不可能任務？化身「太極高手」耍出真功夫！

「公司給這麼少資源，怎做？」同事經常這樣說。

在不同公司做過，不管華資、中資、歐資和美資都一樣，資源從來不會無限，卻總要完成一些不可能完成的任務。

喜歡以一個比喻去說服他們接受挑戰。即如一個太極高手，身穿白衫白褲，在無邊無際的大草原上耍一套吳家太極，畫面優雅，又令人心曠神怡。

場景一轉，他獨個兒在政府大球場上耍拳，也不俗。儘管有框有綫，惟翠綠草地空間甚廣，雖沒有天人合一之感，亦見揮灑自如。

情景又再變，他在室內表演，既沒有海闊天空之趣，亦失綠草如茵之美，但他尚可移船就磡，游刃有如。

場地一變，他竟然在會議室內耍拳，要在會議桌和座椅之間游走，又要避過暗地裏擲來的蕉皮暗箭，若他不慍不火，仍以自己的節奏耍出真功夫來，他才是真正的高手。

電視監製李添勝曾說，他在籌備新劇角色時會考慮演員，但就算度了期，也可能因其他因素而有所改動。之後不論公司分派了哪個演員給他，他怎樣不滿意，總要開戲。這就是專業。大家都人手足、資源多、掣肘少，但現實世界永遠都是人手不足、資源不多、掣肘不少。

沒有人可能得到一切，但人生就是這樣，你永遠也得不到充足的資源，亦求不到最優秀的人才，但你仍然要工作，仍然要完成任務。

不過，我亦有另一種體會，當接手一件不可能完成的任務後，只要你不埋怨，全心全意的做下去，那些掣肘便變得次要，那些限制甚至會自動消失，人才又會自然出現。

智者說：「或許一個人純粹的去做事，那事才會做得更成功。」我從來不推卻工作，亦最喜歡做一些不可能成功的事。以前我會說這是挑戰，在人手不足、資源不多、掣肘不少的情況下，做到成功，才顯功力；卻其實我是貪慕虛榮，希望博得別人讚賞。

或許命運跟我開玩笑，不斷給我新項目⋯⋯