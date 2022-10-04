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04/10/2022

腳頭唔好風水差

#退休 #理財 #風水 #迷信 #腳頭 #卓慧思
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　由細到大受的教育，都強調一切要以科學為本，切勿迷信。因迷信，只是班無知叔父 三姑六婆的喜好，現代人，尤其受文明洗禮的，更應百分百排除迷信！

 

正常社會，本應以科學為本的。但日常發生的事，太多無法解釋，迷信遂應運而生。

 

　　不過，隨著自己一日一日長大，步入社會後，開始交往不少大人物（不一定是朋友，只工作上有需要接觸！），包括高官、議員、富豪、法官、醫生及各界專業人士，真係講都唔信，原來，起碼八成有一定程度的迷信！不單會走去睇相批命，更會有多多無厘頭的避忌。當然，更多對風水信到十足十，尤其搬入新辦公室前，必定揾師傅「擺位」。做大生意者，落大決定時，更可能會求神問卜。

 


我認識的所有「重要人物」，皆有一定程度的迷信。

全個香港上層社會，皆知中銀總行的設計，將禮賓府（前港督府）的風水局徹底摧毀。

 

　　風水究竟有冇科學根據？信的有，不信則無。我呢，每逢買樓及辦公室換位，一定會追求一種直覺，先問自己：可感到安寧？

 

　　買樓，入到去，無論幾平，若不百分百安寧，一定唔買！相反，若Feel Good，有可遇不可求之感，就貴市價一成都即扑鎚。

 

　　這種直覺，次次買次次中。住完再賣出亦絕無難度。

 

　　辦公室坐位也如是。堅決拒絕接受一個不安的位置，必定瞓身爭取。反正，絕少上司會強人於難。尤其政府部門內，你又炒我唔到，日日「焗住」相對，大家不如好來好去也。

 

　　另一種「迷信」，叫腳頭。上一輩經常指某某人是「剋星」，腳頭唔好，請佢或娶佢，會帶來惡運。這個，我不會作大辯論。但人生經驗顯示，的確不少人天生性格有缺陷，或欠自信，或妒忌心重，或喜歡搞風搞雨搞辦公室政治。總之，擺佢落任何平靜環境，都會製造事端。

 

無論在大家庭、職場或政府高層，都不時有帶來惡運的掃把星出現。

 

　　想深一層，這未必是甚麼「腳頭」，而是一個人的性格與命格根本有問題。偏偏，這類人又可能有機會因心狠手辣及野心狂勁，將自己在一個架構中推到上頂。

 

　　論「腳頭唔好」，當今世上出現一個，正是英國新首相卓慧思是也。若果在中國人上一兩代，必定形容佢為「掃把星」，將惡運罩滿全英國。

 

卓慧思的「腳頭」，真的好得人驚！

 

　　首先，一上場就「剋死」英女皇。本來人人估過百歲的英國定海神針，突然離世，埋下大英聯邦分裂種子。

 


這幅幽默卡通，令人含淚。

好好地的一個英女王，就在卓慧思一上任就離世，是純粹巧合？

 

　　更即時發生，是對外，國際間四圍樹敵，甚少同盟朋友。對內，工黨當然將佢當沙包咁砌，望盡快奪權。而保守黨內，亦對佢諸多不滿，竟上任不足一個月已開始有黨員部署迫宮。

 

　　最弊，卓慧思一出招就將英國經濟搞散，堅持以舉債買民望。結果就是將英鎊推冧到歷史新低，股市債市蒸發四萬億港元，英國長債被標普降至負面。

 

　　過去半世紀，何曾見過腳頭如此差的首相？

 

 

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