新加坡以「F1車速」輾過香港，躍升亞洲最大金融中心！我們還能拿甚麼跟人競爭？

《全球金融中心指數（GFCI）》排名是全球最權威的領先金融中心競爭力對比排名，由英國智庫ZYen發布，每年3月和9月更新一次，對全球主要金融中心進行競爭力評估，並持續為政策研究和投資決策提供寶貴的參考依據。

9月22日出版、第32期《全球金融中心指數》（GFCI 32）排名新鮮出爐，新加坡喜提第三，而香港則跌至第四。

本期全球金融中心排名顯示，紐約仍然牢牢坐穩全球No.1的位置，緊追其後的是英國倫敦和新加坡，其後依次為香港、三藩市、上海、洛杉磯、北京、深圳、巴黎。

（圖片由作者提供）

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看這爭先恐後的追趕態勢，新加坡真是在全球金融中心爭奪戰殺出了一條血路，香港慘失亞洲金融中心的頭把交椅。

而今年3月公布的第31期GFCI排名中，香港位居第三，新加坡第六。

而根據近5年排名，新加坡大多時候咬在香港後面，緊追不放，你第三、我就第四，你第五、我就第六。在過去幾年新冠疫情期間，新加坡相對比較平穩的度過了疫情高峰期，如今也取消了大部分的防疫限制，有序進行各種業務上的往來，並高調宣布金融和商業方面的計劃。

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在9月的新加坡，僅我們知道的，就有六七場和商業相關的大型會議將舉辦。除了募資方向的SuperReturn外，Mercer Global Investment Forums、Hubbis Investor Forum、Tech in Asia Conference ，AVCJ， Token 2049、DealstreetAsia主辦的亞洲 PEVC峰會也都將在9月舉辦，更有宏觀方向具有國際影響力的Milken Institue主辦的亞洲峰會，它們多維度了滿足了不同類型資產持有者和管理者的需求。

9月15號，新加坡金融管理局（MAS）發布了最新計劃：2025年前，平均每年都要新增3,000 至4,000個工作崗位。其中，金融業崗位增長的新增小目標：20,000個。

而早前，在上一個5年計劃中，新加坡超額完成計劃，創造了逾20,000 個崗位，吸引了超過25.6億美元的金融科技投資。

人才需求量之大，只靠新加坡本地人是無法全部填補的，這不就是在說：我們機會來了來了。

各大投行強勢布局新加坡業務

各大金融公司早就看准了新加坡的實力，火力全開布局，說新加坡遍地都是投行真是一點都不誇張。

九大投行：Goldman Sachs、JP Morgan、Morgan Stanley、Credit Suisse等

知名銀行：HSBC、Standard Chartered、DBS、OCBC、UOB等

精品投行：Lazard、Rothschild等

花旗集團總部位於紐約，是世界上最大的投資銀行及金融機構之一。而花旗集團在新加坡就有8,500多名員工，是最大的外國銀行僱主之一。

錢在哪裏，資本的盛宴就在哪裏。

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不少退休的企業大佬移民過去，現在新加坡有錢人太多了，富人投資、產業轉移和中產移民是新加坡熱的三個表現。今年AVCJ新加坡那場的擬邀名單。整整有三頁LP的名單，上面列滿了我們聽說過和沒聽說過的LP。還有一些名字，你單看名字完全猜不出來是哪個富豪的family office。

比如，名單上只是簡單寫了一個姓氏Chou，但你根本就不知道背後到底是哪位富豪。

新加坡搶錢的策略，並不是緊緊盯著傳統的Old Money，而是全方位包圍35歲以下的年青人。

吳忌寒目前是新加坡的永久居民，在2020年的Forbes榜單中，他的身家為18億美元，是世界最大的加密貨幣採礦公司比特大陸的聯合創始人，也是比特小鹿集團的董事長。

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比特小鹿也是加密貨幣的採礦公司，吳忌寒更是這一行業的領頭人之一，他最早翻譯了原始比特幣白皮書，是最早把比特幣介紹給早期挖掘者的宣傳者之一，又被稱為比特幣佈道者。

我們除了監管及庸官還有甚麼？

吐露港外的科技園裏本港的企業有多少？深圳的前海現在有一千多家香港的企業在那邊註冊，為甚麼它就沒有辦法在香港紮根？香港這座城市沒有實體經濟，它能夠走多遠？年輕人怎麼發揮他們的聰明才智？

九七年前李嘉誠的創業故事一直在激勵我們積極向上奮發。90年代TVB的影視劇裏面大量的情節都是窮小子如何出人頭地，不管你是周潤發、劉德華還是梁錦松、曾蔭權，基本上沒有一個是世家出來的，都要靠自己努力打拼。

這是曾經的香港。

香港現在早期前一百位富翁，40%是偷渡過來的，但是都在香港找到了機會，香港原來有的創造力在哪裏？香港的年輕人現在以及未來五年，我們拿甚麼跟新加坡的同齡人競爭？