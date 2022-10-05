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05/10/2022

昨最高33.5℃ 史上最熱重陽 10月有兩天酷熱逾百年首現

#酷熱 #重陽節
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　　【晴報專訊】踏入10月本港仍未有秋意，昨錄得33.5度高溫，成為歷來最熱重陽節。受全球暖化影響，天文台上月至今已發出20日酷熱天氣警告；單是本月已有2日錄得33度以上，酷熱日數已創逾百年來新高。

 

酷熱下掃墓，不少市民撐傘遮擋陽光。

 

　　天文台料10至12月氣溫有明顯長期上升趨勢。有家庭醫生指氣候變化令冬季流感爆發期更難預測；環團及植物學專家則關注，全球暖化及熱島效應擾亂動植物作息及生長周期，為自然生態帶來嚴重威脅。

 

掃墓人士滿頭大汗

 

　　本港受高空反氣旋影響，天文台昨錄得33.5度，打破1959年重陽節的32.5度紀錄，上水更一度錄得36.1度。上月至今天文台已發出20日酷熱天氣警告；其中本月已有2日，酷熱日數已創132年來新高。翻查紀錄，衞生防護中心上月至今，已發出20次預防中暑提示。民政署今年截至前日，共開放臨時避暑中心62日，約5,600名人次使用，其中9月至今已佔16日、約26%。但一股東北季候風將於今早抵達廣東沿岸，氣溫將回落至27至32度。

 

　　天文台預測，因全球暖化及本地城市化，本港10至12月的氣溫有明顯長期上升趨勢，溫度會出現正常至偏高機會較高，加上影響華南的大陸性氣流較強，雨量為正常至偏少。

 

　　家庭醫生林永和指，以往冬季流感常發於11至12月，但近年被氣候變化打亂，或延至1至3月才來襲，「更難預測爆發期」，但不認為可因而延遲接種流感針，認為10至12月接種亦可。

 

 

冬季趨暖 流感爆發期難預測

 

　　全球暖化亦為自然生態及人類社會帶來威脅。教大社會科學系研究講座教授詹志勇指，全球氣候暖化，加上本港城市熱島效應，近年冬季縮短，夏季提前到來，擾亂植物的開花及落葉周期，如木棉花、杜鵑花、鳳凰木，「秋冬天都異常地開花」，導致昆蟲傳播花粉時間與植物花期脫軌，恐影響生態食物鏈，認為全球人類都有責任，建議盡量少開冷氣。

 

　　地球之友總幹事劉祉鋒說，天氣轉變會影響動植物的作息及遷徙，海水溫度上升亦會令魚類難適應，影響整個微生物生長及食物鏈。

 

暖爐等保暖產品 商店減入貨

 

　　香港氣象學會發言人梁榮武指，全球溫室氣體持續上升，氣候暖化是長期趨勢，「只會愈來愈熱，暖得愈來愈快」，本港冬季氣溫低於3度的機會將不復再。

 

　　百老匯高級零售經理姜偉輝稱，因應往年經驗，今年會減少暖爐、暖墊、隨身保暖產品的入貨量；香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠亦說，零售店一般在夏季預訂冬季產品，因今年暑假錄得破紀錄高溫，故入貨量會減20%至30%。

 

　　此外，野外動向創辦人陳嘉俊稱，近來不少行山意外，認為新手對天氣及山路的危機感不足，或帶不夠水，一旦中暑可致神志不清醒，造成失足、暈倒，提醒10公里路程需準備1.5公升水，應避開中午11時至下午2時烈日當空的時段遠足。

 

轉載自: 晴報

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