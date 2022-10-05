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05/10/2022

專家指4人限聚名存實亡 倡「安心」一併取消 市民預期「0+0」3個月內落實

#安心出行 #入境檢疫 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】確診連續5日下降，昨呈報3,286人染疫。有民調指，近半市民預期在3個月內落實入境「0+0」。有專家指，商場、超市等處所現時人頭湧湧，掃「安心出行」已無追蹤效果，4人限聚亦「名存實亡」，倡盡快取消。

 

專家指商場、超市及表列處所人頭湧湧，掃「安心出行」已無追蹤效果，4人限聚亦「名存實亡」。（資料圖片）

 

　　機組人員昨獲放寬毋須閉環管理，惟抵港後須「檢測待行」，取得核酸陰性才可入社區。

 

　　「0+3」至今實施10日，疫情未見反彈。衞生防護中心指，多3,014宗本地感染，272宗輸入陽性，170人在機場截獲，佔同日抵港客約2.5%；另多8人死，年介66至96歲。

 

　　香港研究協會上月底至本月初訪問1,007名成年港人，49%人預計政府將在3個月內放寬「0+0」，普遍人對實施「0+3」反應正面，30%透露有意今年離港外遊，較疫情前的2019年聖誕節時的14%高逾倍。

 

　　中大醫學院院長陳家亮亦指「0+3」安排對港人是「如釋重負」，形容是「望穿秋水」，指過去2年香港與外界隔絕的日子是「百般滋味在心頭」，下月起將會離港出席多個國際醫學會議，強調國際網絡對「保持香港的醫學領導地位是不可缺少的」。

 

　　呼吸系統科專科醫生梁子超指，本港社區逐漸建立群體免疫，現為放寬黃金機會，倡先取消食肆客量及營業限制，其後每隔1至2周檢視，若無大問題便再放寬。他指，商場、超市及表列處所現「人頭湧湧」，再掃「安心」難追蹤市民接觸史，4人限聚令亦「名存實亡」，「發揮不了作用，不如停用」。

 

機組抵港檢疫放寬 外站閉環取消

 

　　港府昨宣布，調整海外及台灣返抵的駐港機組人員檢疫安排，他們只需於機場取得核酸陰性結果便可離開，其後持藍碼在社區活動，但須連續4日做核酸覆檢；機組人員在外站逗留時除飲食外要戴口罩、不准赴酒吧等人多地點及參與大型聚會，若發現有人違規，相關檢疫安排將取消，航空公司亦有相應懲處。

 

　　國泰內部電郵指，員工在外站時毋須留在指定酒店，且不用交回返港活動記錄。香港航空指，已按港府指引撤銷機組閉環。

 

 

轉載自: 晴報

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