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05/10/2022

《明日戰記》破《寒戰II》紀錄成香港第一 古天樂望衝7000萬再創佳績

#明日戰記 #票房 #劉青雲 #古天樂
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　　【晴報專訊】古天樂投資過億元的科幻片《明日戰記》，票房屢創佳績，昨日公布最新票房數字達6,625萬元，成功打破香港華語票房榜首位的《寒戰II》6,624萬紀錄。古天樂、劉青雲及姜皓文大感興奮，古仔更希望票房再攀升，以7,000萬為目標。

 

（左起）劉青雲、古天樂和姜皓文對《明日戰記》成功打破香港票房紀錄，三人都感到好興奮！（影片截圖）

 

　　古天樂、劉青雲和姜皓文對《明日戰記》最新票房逾6,625萬，成功打破《寒戰II》成為香港電影史上華語片票房的第一位。古仔坦言相當感動︰「因為真係用咗好多時間，好開心有大家嘅支持。希望票房可以再高啲，未睇嘅快啲去睇，睇咗嘅再睇多次！」青雲表示相當鼓舞，希望這是一個好開始，而姜皓文則謂感到好驕傲，並希望電影圈百花齊放！

 

昨日公布《明日戰記》票房6,625萬，成為香港第一。

 

　　昨日古天樂和劉青雲到戲院謝票，古仔指自己參與了60、70場，大家的支持成了他的動力。提到《飯戲攻心》已破5,000萬票房，古仔表示樂見近來多套港產片包括《飯戲攻心》、《緣路山旮旯》、《闔家辣》及《阿媽有咗第二個》都有好成績。他表示︰「依家疫情緩和，香港人好需要正能量、好需要笑，走出呢個困境好重要。拍《明日戰記》學到好多，亦知道點去改善，睇見電影圈漸見曙光，令我哋電影人有動力做落去，大家努力為明日而戰。」

 

青雲預告下次含淚謝票

 

劉青雲與古天樂一起到戲院謝票，古仔透露有意下套科幻電影以太空做主題，青雲即表示自小夢想是做太空人。

 

　　另外，提到日前黃子華為《飯戲攻心》謝票時感觸落淚，身為好友的青雲表示電影圈這段時間要感觸落淚的事太多，但他希望收起眼淚繼續向前行，亦明白到人生有情緒起伏的時候，頂唔順便喊出來抒發。在旁的古仔笑言想不到子華謝票時三度落淚，青雲即帶笑回應︰「咁都被佢諗到，我哋下次都可以學下。」

 

轉載自: 晴報

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