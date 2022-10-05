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05/10/2022

巴西大選逆流下的政變恐懼

#巴西大選 #巴西 #盧拉 #博爾索納羅
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　近日，全球都在關注巴西大選。當西方右翼抬頭，意大利的極右同盟勝出大選便是一例，不過，拉美地區的左翼力量卻能逆流而上，多國左翼領袖紛紛上台，現在就要看巴西這個最具影響力的南美大國了。捲土重來的前左翼巴西總統盧拉於今次大選中，雖以48.4%領先極右的現任總統博爾索納羅的43.2%，但由於未能取過半票數，得要在本月底進行第二輪投票決一死戰，各方屏息以待。

 

　　此刻問題來了，有著軍方背景兼與軍方關係深厚的博氏，如在二輪投票落敗，他會否因不能接受結果而憤而發動特朗普式的「政變」？事實上，巴西在歷史上曾經歷多次軍事政變，其年輕的民主憲政正面對最嚴峻的考驗。

 

　　除了民主外，大家緊盯著巴西的主要原因，在於世界已形成兩大陣營，從G7到金磚集團可見端兒，西方七國和中俄之間的對抗正在加劇，雙方都想擴大自己勢力範圍。除金磚國家南非和印度成七國拉攏對象外，巴西也成關鍵。巴西是南美洲最大國家，也是世界最重要的經濟體之一，同時亦被美國視為其重要後院，那又怎會眼巴巴看著後院給中俄陣營搶了走？

 

　　可是，盧拉是金磚國家組織的大力倡議者，他又和古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉等左翼政權關係密切，美國肯定不願見到盧拉重返執政舞台。可是，在巴西國內，左翼力量已愈見強大，這包括工會、社運界、自由派知識圈和專業人士、藝術家、各族群和原住民組織等，都鮮有如今次團結一致，向極右政府說不，表示是時候重建國家。

 

（iStock）

 

　　另方面，博爾索納羅上台時被稱為巴西特朗普，他們倆無論在意識形態、行為表現、政策主張，都極為相似。就在環保議題上，兩者都不相信甚麼氣候變化。當大家極度關注亞馬遜雨林的發展如何影響全球氣候之際，博氏卻反對保護原住民土地，主張亞馬遜河的商業勘察。

 

　　據報，自博氏於四年前執政以來，亞馬遜雨林的破壞率大幅上升，森林砍伐增加了超過了一半。盧拉對此則承諾上台後會撥亂反正，全力保護亞馬遜雨林。亞馬遜的命運，看來似乎取決於今次大選何者勝出，這無不索動著全球環保人士或組織的神經。

 

　　還有貧窮、社會不公等一連串政治經濟問題，過去四年都好像給博爾索納羅攪砸了，但盧拉能否扭轉乾坤，他上次在位時雖曾有「經濟奇蹟之父」的美譽，但今時的環球情況已很不一樣，加上巴西社會從來未有像今天的嚴重分裂，大選也受到暴力的威脅，充滿不安的情緒。

 

　　事實上，博氏上台後，社會變得愈來愈暴力。他與特朗普無異，他們分別和軍火商的利益有不少糾菖，一樣支持槍枝合法化，並要放寬槍枝使用的限制，令到國家出現一隊來勢洶洶的民兵隊伍。最令人擔憂的是，當博氏質疑本來行之有效的電子系統投票，認為有舞弊的可能，這又不禁使我們想到兩年前特朗普不也是否定電子投票的準確性，煽動支持者衝擊國會嗎？！

 

　　猶有餘悸。美國人極度注意巴西今次大選也是這個原因之一，而拜登表現得亦有些兒左右為難，他雖然傳達了支持巴西民主的訊息，但巴西人仍期待美國國會能清晰表明站在巴西民主的一邊，這由於發生在巴西的1964年軍事政變，有美國的秘密背書，巴西人一樣是猶有餘悸。

 

　　無論如何，巴西今次大選結果不僅影響著拉美地區的地緣政治格局，同時也正左右中美俄三大國在國際秩序上的博奕。本月30日，國際媒體的焦點將會再次放在巴西第二輪大選的終極對決。

 

 

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