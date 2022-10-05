上日剛替大家檢討過我推介的五大收息股，包括：長江基建（01038）（下稱長建）、中電（00002）、領展（00823）、中移動（00941）和香港電訊（06823）。

當時的檢討重點是「中期息」，結論是，在這個風雨飄搖的日子，該五大收息股今年的中期息，只有中電維持不變，其餘都是增加的。

而我估計，到最後一個季度分派時，中電仍有可能增加少許股息，變成該五大收息股都可以為退休人士今年帶來「加薪」的喜訊。

但短短一個月，即是剛過去的9月份，卻迎來近年港股最差的一個月份。恒生指數單月下跌2731點，跌幅逾一成三。而且，最驚心動魄的就是大部分以收息為主的公用股也跌得厲害。

傳統上，當大市不明朗，或有下跌壓力時，專業的基金經理就會將一些增長股轉去公用股，因為這些股票的抗跌力度會較好，而且可以有較高的股息回報。但上月連公用股也大跌，似乎反映市場悲觀情緒十分嚴重，投資者只想持有現金。

因此，我想趁今次，再跟大家檢討一下該五大收息股的股價前景。

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今年以來，環球投資市場的不利因素主要有兩個，一是美國的「暴力加息」，但美國大幅加息的背後原因是因為通脹颷升，而通脹飆升卻與疫情和俄烏戰事有關。

另一邊廂，美國經歷了幾年的量化寛鬆貨幣政策後，也需要逐步縮表和收水，收緊銀根自然會推升市場利率。無奈地，這一切事情都在同一時間發生，所以，利率上升的幅度和速度都超乎市場最初預期。

另外，美國大幅加息，令到美元強勢，相對其他貨幣都明顯轉弱。在我推介的5隻收息股當中，只有長江基建有較多英國業務，英鎊大跌會影響長建的匯兌收益。但對她的實際業務沒有太大影響，因為通脹高，她的公用事業可以適當地加價，以減低成本上升的影響。綜合來說，即使有影響，但都是可控的。

至於中移動，我認為是不受今次宏觀經濟影響的，所以，她的股價也是5隻收息股之中最好的，首三季仍有正回報。

其餘3隻股份之中，領展和香港電訊所受的影響也很細，而中電則受到資源價格上升的衝擊，海外的電力業務可能較具挑戰，但本地業務仍受准許利潤協議「保護」，問題不會太大。

因此，綜合來說，如果持有這5隻收息股，暫時的問題不大，除非她們的派息也出現變化，我對她們的評級是「中性」，繼續觀望吧！

作者電郵：lkslo@yahoo.com