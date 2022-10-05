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05/10/2022

香港是否有運行，新加坡人比我們清楚

#樓市 #買樓 #豪宅 #長實 #新加坡
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有新加坡基金以207億買入長實（01113）在波佬道152單位，不少著名評論員話香港樓市冇運行，老實說，我都唔知點解，長實做地產生意，賣樓是很正常，難得可以打包賣，點解會話樓市冇運行，基金公司華瑞在買入之後，應該有一段長時間用作收租，所以，我們應該考慮香港豪宅租務市場將會有急劇變化，香港人反而唔會覺得有變動，但打算投資香港的人就會深切了解，否則都唔會咁大手筆買入香港豪宅。

 

（資料圖片）

 

　　根據資料顯示，今次交易平均呎價62000元，若果以2%回報，每呎每月租金要超過100元，一個2000呎單位每月租金要20萬，老實說，要20萬租一個月2000呎單位的租盤不是那個多，華瑞一定知道有很多外國公司打算搬來香港，才會咁大手筆買入152個豪宅單位，而且只是2%回報，在利息上升時這個回報似乎低於正常水平，但香港評論員話香港樓市冇運行，實在令人費解。

 

　　華瑞了解到香港豪宅市場，根本很少香港人會買豪宅收租，而地產商又熱衷於將豪宅出售，而非出租，所以，能夠出租的豪宅單位會愈來愈少，租金自然會上升，不過，最緊要都是要有足夠來港工作的人願意付如此高昂租金，由此可見，在未來一段日子將會有很多人來港，我真的不明白點解評論員會將這單交易曲解為香港冇運行，除非他們唔想得罪華瑞，又唔敢得罪誠哥，寧願得罪香港，況且根本有不少香港人唱衰香港，而事實上又的確如此，一句香港冇運行又有不少人附和，但問他們點解有人以高價買香港物業，香港仍然冇運行，那些人又講唔出，當然不會話是自己意見，只會話是出自那些有級數的評論員，香港是否有運行，新加坡人比我們清楚。

 

 

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