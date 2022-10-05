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05/10/2022

買寶礦力水特贏雙人來回大阪機票！其他禮品有PS5、TERN LINK A7折疉車、別注版COLLAR海報！點玩法？

#著數 #大阪機票 #寶礦力水特 #Fujifilm instax mini 11 #PS5 #香港電車 #機票 #即影即有相機 #寶礦力 #抽獎 #PlayStation®5 #古典派對電車 #Collar #TERN LINK A7折疉車
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　積壓近三年的「旅行癮」終於大爆發！明明好想好想飛，但望一望價格比以往貴上幾倍的機票，還是覺得不太划算、買不下手！立即開啟「著數探測器」，即刻有大發現，原來今年適逢日本大塚製藥創業100周年，旗下寶礦力水特亦進駐香港40周年，品牌特別推出「寶礦力水特40周年激賞幸運祭」，送出大阪雙人商務／經濟客艙機票！其他禮品仲有PlayStation®5、TERN LINK A7折疊車、別注版非賣品寶礦力水特X COLLAR海報等！

 

 

　　即日起至10月31日，只要購買正貨寶礦力水特或ion water產品滿$30或以上，即可到官方網站登記參加「寶礦力水特40周年激賞幸運祭」抽獎，贏取總值高達13萬港元豐富獎品！參加次數愈多，中獎機會愈高！

 

　　獎品除了有最令人期待的「香港航空雙人香港來回大阪商務客艙機票」（價值$51,020，名額1個）、「香港航空雙人香港來回大阪經濟客艙機票」（價值$28,960，名額1個），還有「香港電車紅色／綠色古典派對電車兩小時免費租用一次（價值$5,000，名額2個）、「PlayStation®5」（價值$3,980，名額4個）、「TERN LINK A7折疉車」（價值$2,980，名額2個）「Fujifilm instax mini 11即影即有相機」（價值$850，名額4個）、「寶礦力水持滑板」（價值1,000，名額20個），以及粉絲必備的別注版寶礦力水特X COLLAR海報一套（非賣品，名額40個），一套10張海報，包括COLLAR成員個人海報以及全團合體海報！

 

（截圖自寶礦力水特官方網站）

 

「寶礦力水特40周年激賞幸運祭」活動詳情：

 

活動日期：

購買正貨寶礦力水特或ion water產品日期：即日至10月31日

截止參加抽獎日期：11月1日下午11時59分

抽獎結果公布日期：11月9日

 

參加辦法：凡於活動期間購買正貨寶礦力水特或ion water產品滿$30或以上，即可到官方網站上載個人資料及單據副本，合資格者即獲參加抽獎資格。

 

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