情感營銷｜最緊要有共鳴！如何借「生活中的小確幸」打動消費者？

品牌如何能植根於顧客的心，就必須學會從顧客的情感需求出發，實現心靈共鳴，用品牌魅力吸引忠實的客戶。尤其一些貼近民生及日常生活的品牌，借助日常生活中美好的小事物，通過真實的故事，讓顧客產生情感共鳴，產生對品牌的情感歸屬。

（圖源：網絡圖片）

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如今消費升級，消費者的精神需求也在發生變化。品牌營銷除了要走心、真誠，更重要的是要與顧客的內心產生互動和共鳴，其價值才能夠得到大眾的認可。近期天貓超市的一系列廣告便是大玩溫情，借助大眾對生活的真實感受，拉近品牌與顧客之間的距離。情感營銷通常有以下的魅力：

1. 情感總能夠快速抓住人的注意力。人的大腦不需要通過認知就可以接收情感信息。我們的大腦特別容易受到強烈的情緒刺激，並擅長記錄和存儲它們。

2. 品牌也正是借助人們被吸引的注意力，通過情感營銷迅速佔領消費者的心智。

3. 用情感互動讓品牌獲得口碑。互聯網讓這變得很容易，對許多品牌來說，制勝點在於創造出引人注目的內容，這些內容可以被分享到足夠多的程度，從而傳播開來。這種分享是完全免費的，並且包含一定程度的個人認可。

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有讀過市場學的人，一定認識馬斯洛的「需求層次理論」（Maslow’s Hierarchy of Needs）。人的需求分為功能需求和精神需求，其中歸屬和愛是人類不可缺少的精神需求，相對容易實現。

所以愈來愈多消費者在選擇產品時，除了其基本使用功能、滿足生理需求以外，更加注重情感的需求，讓產品具有品牌的情感傳遞價值，讓大眾被品牌感動，和大眾進行情感互動，這都是為了更好地做好品牌的情感營銷，無疑只有這樣才能驅動強大的購買力，和品牌建立更深厚的忠誠度。

其實感性廣告比理性廣告要難做很多。訴諸情感，需要的是卓越的創意和時間，品牌要與消費者建立情感非一朝一夕之事，需要經年累月的持續輸出。走情感路線雖然好，但這一舉動對所有品牌來說都不是「新招」，商家不要隨便東施效顰。要打進內地消費者的心炊，必須要找一些對內地市場非常熟悉的廣告策劃公司，才能創作出牽動消費者心絃的廣告內容。

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