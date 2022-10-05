最強銷售策略：讓客人成為你的銷售員！建立目標群組，低成本高效益，如何做得到？

筆者最近一周初為人父，在忙著照顧妻子小孩，而初初踏入這個領域的小弟更正式感受到「媽媽Group」的威力，在此跟各位分享一下。

筆者並非意指所有的「媽媽Group」（即即時通訊中的群組）都是以銷售為目的而建立，但不少的嬰兒用品品牌會穿針引線去幫忙設立群組，把一堆原本不認識的「媽媽」（潛在顧客），因為共同的人生階段或目標而聚在一起。當中的資訊交換量是無限大的，由懷孕期間的檢查，補品，到生育時的配套安排，到出院後坐月護理等，她們都會有資訊溝通交換，最重要的是她們本身並非以銷售為目的而發言，而是真實用戶體驗分享，守望相助的精神為宗旨。而最重要的是他們不避忌提起任何的產品資訊，反而更容易令產品服務曝光。

《因為遇見你》劇照

這種集中自己目標客戶的管理是非常低成本高效益，因為你不用下血本做廣告，不用花很多時間做接洽和游說工作，只需要專注做好產品及服務，能使你的品牌有足夠的討論熱度，自然就能以口碑取勝。重點是你需要有時間耐性讓他們有討論和發酵；另一方面你亦要有足夠的氣度，因為你拉回來的群中的人未必每天都討論與你相關的事宜。

看到這兒你可能會問，道理我都懂，但我怎樣才可以拉群？第一種就是實體出現在你要接觸的目標客戶群必定出現的地方，例如早前筆者太太就是在產檢中心外收到嬰兒試用贈品被邀登記入會，我們要做的是要很確定自己想做的目標市場是哪一個，比如說你想接觸老師可以在學校門外守候，關注他們的痛點引起他們注意來作接觸；你想接觸的是健身教練可以去不同的健身室去結識等。

第二種就是自設網上專頁，作資訊交換，而同時間又廣發廣告，這種當然是更活用科技，接觸的人更多更快捷，但下廣告就另設成本，而且你也不知道接觸到的人會否是同行，會否有其他的競爭對手入侵了你的群組破壞你的好事，但筆者依然認為做「cold call」是本來無一物的，切忌失去氣度，失去一個群組你自然可以再組建另一個，千萬不要因為怕這些無謂的風險而裹足不前。而現在的社交媒體下廣告方式層出不窮，相信大家只要下點苦心經營一下都可以做到屬於自己的「自動引流系統」。

最後最重要的提醒就是做這種群組必須有著先付出後收獲的心態，永遠要以客為先，讓他們成為你的忠實會員，當你能真正解決他們生活的問題，他們自然會在群中幫你做宣傳，由他們作為你的銷售員，自然更有說服力，更加百戰百勝。