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05/10/2022

職場新潮流「安靜辭職」：只做份內事，不做額外！哪個星座最受落？哪個仍熱愛返工？

#理財 #占星 #Work-Life Balance #按章工作 #打工仔 #熱愛上班 #上班族 #星座 #安靜辭職 #職場潮流 #玄學 #職場 #星象
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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　這兩三年世界的變化相當的急速，亦讓不少新的工作模式誕生。例如在家工作、遙距工作、一周上班四天已變成一種常態，而近日外國又流行一種新的職場潮流，就是「安靜辭職」Quiet Quitting。

 

　　這不是指靜靜雞辭職而不通知，而是所謂的「按章工作」，即是只做好份內事，不做額外、多餘、不是自己本份的;  當然更不會開OT，準時下班。這是源自於一種心態的改變，可說是work-life balance的一種，不再以拼搏工作為前提，返工就是返工，不是賣命，也不需要搏表現。人生還有更多事情可以做，生活不應被工作佔據。

 

　　這種潮流不見得在香港盛行，但觀察一下，其實有不少新一代，寧願選擇做斜槓族，或選擇工作時會考慮是否可以準時放工，其實也是來自這種類近的價值觀。

 

（《金秘書為何那樣》劇照）

 

　　對於「最愛返工」的香港人來說，有哪些星座會繼續「熱愛上班」，有哪些寧願「安靜辭職」?

 

最愛返工的星座

山羊座、金牛座、處女座、天蠍座

 

　　山羊座和天蠍座相當有事業心，總是希望可以有一番作為，得到地位、權力，以展示自己的能力和價值。所以會努力為事業拼搏，當其他人準時放工，機會就留給這些有拼搏心的人。

 

　　而金牛和處女座不一定有很強的事業心，但是「不工作不安樂」，又有責任感，有事交託給他們，也會努力地去完成，難以準時下班。

 

工作玩樂同樣拼搏

獅子座、白羊座、人馬座、雙子座

 

　　這些星座雖然愛玩樂，但對於事業也有一定的追求，所以會盡量找個平衡，甚至是work hard play hard，兩方面都拼搏。他們在選擇工作方面，本來就是會選自己熱愛、覺得有趣的工作，所以做起事上來也很有熱情，但就算要加班，下班後也爭取時間要去玩個夠，事業要上進，也不浪費人生。

 

安靜辭職

雙魚座、巨蟹座、天秤座、水瓶座

 

　　這幾個星座本來就沒有特別強的事業心，認為自己的私人時間和生活比較重要，雙魚座需要優閒、巨蟹座要兼顧家庭、天秤追求生活的享受，水瓶有自己個人的世界。所以不必將生活的重心或追求都放在工作上，做好份內事，準時出糧準時下班就好了。

 

 

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