日本紅葉預測2022｜北海道、東北、東京、大阪、京都、九州紅葉最佳觀賞日期＋私心景點推介

日本氣象協會於上星期剛剛發表了2022年第1回「紅葉最佳觀賞日期預測」，這個「紅葉地圖」，曾經是那麼的熟悉——每年踏入9月，決定好要到哪裏睇紅葉，便買機票訂酒店，然後每隔幾日便上氣象協會的網站看看有沒有更新，如果有變更，便即時改地點轉酒店，不停重複這個動作，直至到出發，仍然密密check！「停賽」了兩年多，0+3開始，近日正式開關，相信有不少人都趕著10月、11月即刻出發，而這個時候，又正好是（久違了）欣賞紅葉的絕佳時機，何不於大吃大喝、瘋狂shopping的行程，抽一天半天去賞楓？

日本氣象協會於9月29日發表了2022年第1回「紅葉最佳觀賞日期預測」，今年9月全國的氣溫都比往年高，所以預計紅葉會比往年遲一點轉色。

（圖片來源：日本氣象協會官網）

北海道．全國最早賞楓

札幌：10月中～10月底

函館：10月底～11月初

中島公園

到目前為止，暫時仍未見10月份有直飛北海道的航班，今年到這裏睇紅葉的人可能因而減少。如果坐內陸機飛札幌的話，10月中開始便可以於札幌市內多個地方賞楓，最就腳的當然是中島公園，由狸小路行過去只是15分鐘左右。園內有個菖蒲池，池畔種滿了不同品種的樹木，秋天的時候，樹葉都會變紅變黃，亦有些會仍然是綠色，它們更各自有不同形態，有如水彩畫般優美。

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很多遊客都只懂得去北海道大學睇銀杏樹，而忽略了中島公園，但其實這裏的紅葉景緻相當優美，隨便都可以拍到漂亮的照片。

國營瀧野鈴蘭丘陵公園

如果有一天的時間，個人私心推介前往國營瀧野鈴蘭丘陵公園，由札幌坐巴士前往約1小時，這個北海道唯一的國營公園，面積足足有400公頃！紅葉季節的時候，森林內的樹木會呈現紅、黃、橙、啡不同的顏色，極具層次感。10月中左右，園內的掃帚草會變成紅色，好似一個個紅色的波波散落在草地上，非常適合打卡！有小朋友同行的話，公園內的「兒童之谷」有各種大型遊樂設施，很適合他們放電！

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每年10月中至10月底，園內會出現一個個紅色的掃帚草波波，最適合打卡。

（圖片來源：FB@国営滝野すずらん丘陵公園）

這裏的紅葉最美麗的地方，是顏色很有層次，即使是同一棵樹、同一個時間，都可以有啡、紅、橙、黃、綠5種不同的顏色。

（圖片來源：FB@国営滝野すずらん丘陵公園）

五稜郭

買了JR Pass的朋友，如果想「遊新幹線河」，可以乘車到新幹線的最北端——函館，由東京前往約4小時左右。一場去到，必去著名的五稜郭，登上五稜郭塔的觀景台，可以看到星形的要塞，秋天時更會變成「紅色的星星」，非常特別。

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秋天登上五稜郭塔觀景台，可以見到要塞變成一大粒紅色的星星。

（圖片來源：FB@五稜郭タワー）

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