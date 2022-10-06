新三隧分流方案 紅隧東隧繁忙時段或加20元

【晴報專訊】西區海底隧道專營權明年8月屆滿，政府已表明會趁機推出三隧分流方案。消息指，政府審視最新推算後，認為原有方案已不可行，甚至有機會導致「三隧齊塞」，故計劃連同「擠塞徵費」，提出「不同時段、不同收費」方案。

運輸署指新方案有助減低過海車龍對非過海交通的影響

三隧不同時段不同收費

據悉，政府參考調查數據後，初步提出在繁忙時間，紅隧和東隧的私家車收費加價20元，即分別加至40和45元；西隧則應社會期望，建議減價5至10元，即減到65至70元。另會減巴士隧道費，的士則會全日劃一收費，以免爭拗。

至於有建議西隧應在凌晨時段取消收費。消息指，當局擔心會吸引原本無計劃凌晨過海的駕駛者使用，故最多只會在凌晨時段減價。政府亦期望新法例保留彈性，容許未來毋須再經立法會審議，都可上調或下調隧道收費最多15元，並調整繁忙時段所指的時間。

運輸署回應稱，推行不同時段不同收費的目的，是令駕駛人士能因應不同收費，調整出行習慣，從而分散過海需求，以至減低過海車龍對非過海交通的影響，同時減少因隧道收費差異而引致的繞道。

署方稱，正收集市民出行習慣數據，以評估不同方案的影響，稍後會參考持份者意見及出行數據制定具體方案，計劃今年底諮詢立法會交通事務委員會及公眾，之後會調整方案，連同接收西隧安排，向立法會提交法例修訂。