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06/10/2022

女助手辣火頭後首同場 MC張天賦搭洪嘉豪膊頭粉碎不和

#MC張天賦 #洪嘉豪
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　　【晴報專訊】MC張天賦私人助手Yee Yee早前的惹火言論，連番衝着洪嘉豪（Kaho），一度傳出兩男不和。昨天MC及Kaho在傳聞後首度同場出席活動，MC主動搭Kaho膊頭以證無損感情。問到見面可會感到尷尬？他們異口同聲表示不會，不過Kaho笑稱之前合作太多開始生厭，MC即笑指自己未厭，問到Yee Yee是否避席免尷尬？他說︰「唔關事，佢會繼續幫我手，相信佢之後會識得處理。」

 

MC和洪嘉豪用行動力證兄弟情不變。

 

　　Kaho與MC指現時所有心思都放在各自的個唱上，並表示定必買飛捧對方場。問到會否邀請MC做演唱會嘉賓？Kaho笑言還在考慮中︰「或者即興拉佢上台。」另外，一直盛傳MC明年個唱於紅館舉行，他堅拒透露，但當談及為個唱健身時，口快快漏了口風︰「我健身未必係為咗紅…唔係為咗除衫，只係準備好，有需要時就用得上。（真係紅館？）紅館係每個歌手嘅夢想。」

 

MC私人助理YeeYee昨日未有陪MC出席活動。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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