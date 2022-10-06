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06/10/2022

港交所MT計劃｜輪調4部門孕育多元化人才！最緊要識團隊合作！有乜要求？起薪點幾多？

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　　為培養新人才，不少企業都設有管理培訓生（Management Trainee，MT）計劃。香港交易所（港交所）作為全球主要交易所之一，其MT計劃更是炙手可熱。近日宣布展開新一輪為期兩年的MT招聘計劃，目標提供30個名額，並會安排取錄者先後於4個部門工作，冀孕育出更多元化的人才。

 

港交所人才管理主管劉玉瑤直言，不希望MT計劃的應徵者花費大量金錢和時間，製作出失真的自我簡介影片。（梁偉榮攝）

 

　　有別於以往的MT計劃，港交所將安排今屆的取錄者輪調至4個不同部門，並於每一部門逗留約6個月。該企人才管理主管劉玉瑤稱，如按照以往的安排，只讓取錄者於一個部門工作，對港交所培育新人才並無太大影響。但作為一家多元企業，港交所著重於「培養未來的領導者」。

 

真正了解市場 職場發展添優勢

 

　　新轉變除了證明港交所，甚至是整個市場，需要引進多元化人才，好連接中國和世界的機遇外，更甚的是「增強」了整個培訓計劃，讓MT可以從不同部門的業務中，真正了解市場的多元性，為其未來職場發展提供更多優勢。

 

　　她補充，新一批MT會加入哪些部門，將結合其個人興趣和公司需要作出安排。按以往MT們的喜好，預料涉及公共關係、媒體關係、內部傳播、戰略傳播的企業傳訊科，與涉及大量產品開發和不同市場分析的市場科，將會是他們的熱門選擇。

 

　　港交所的MT計劃平均每年都會收到約2,000份申請，競爭十分激烈。加上上一任人才管理主管蔡家聰曾表明，隨時代轉變，STEM（科學、技術、工程、數學）人才具很大吸引力。

 

　　今年會否主力招聘STEM人才？劉玉瑤指出，STEM人才固然重要，但該企亦留意到，以往有不少在數碼和數據管理方面表現出色的MT和港交所職員，都是非STEM學科出身。不少人相信，名牌大學出身、修讀STEM學科，甚至是入學要求極高的「神科」都有利突圍。「我們不會因為申請人的大學或學術表現，而立即不考慮（聘請）他。」

 

以行動表達熱誠 作批判性思考

 

　　由於新MT將會到不同部門工作，劉玉瑤強調，其人際交往能力和團隊合作能力十分重要，其次是要能夠作出批判性思考，積極主動地提出解決方案，助港交所了解和解決所遇到的各種問題。「願意主動以行動表達對工作熱誠的人，才是能為港交所帶來（正面）影響的人才。」

 

　　惟她重申，今屆MT申請者必須至少持有學士學位（香港或美國適用：二級榮譽，或英國適用：二等一級）或同等學歷，以及為2023年應屆畢業生，或最近兩年畢業且工作經驗不足兩年人士。

 

　　有關MT計劃取錄者的起薪點，劉玉瑤未有說明實際薪金，僅稱該企的薪酬多少由市場和競爭驅動，會透過有大量市場數據和基準，確保MT可獲「具競爭力的薪酬」。

 

 

 

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