  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
廣告背後
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

06/10/2022

最浪漫的愛情故事！24年後終開花結果，超級愛妻號具俊曄以廣告向大S示愛：她永遠是我的小女孩！

#數碼營銷 #韓星 #浪漫 #具俊曄 #台灣 #點睛品 #大S #徐熙媛 #廣告
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    廣告背後

    本欄每周四更新

　　台灣女星大S（徐熙媛）今年三月閃婚嫁韓星具俊曄，成為全城佳話。他們經過二十四年後再續前緣，二人尋尋覓覓，終於找到一生最愛。這個浪漫的愛情故事，感動了台韓兩地民眾，具俊曄更被稱為「國民姐夫」，是個超級愛妻號。

 

　　近期具俊曄為點睛品鑽飾作廣告代言人，據聞他接拍廣告時，被劇本深深感動，並希望廣告中每一句說話都是自己對愛妻的真情表白。與其說這是一支廣告，倒更像一封情書。

 

（影片截圖）

 

　　片中具俊曄道出愛的宣言，他眼中的大S，永遠是他的小女孩，此生，他都會愛她勝過自己，最後還用中文情深款款地說：「老婆，我愛妳」，讓不少網民即時涙崩。

 

（影片截圖）

 

　　歌手出身的具俊曄聲線沉厚迷人，加上情感真摯的告白，令廣告加分不少。網民大讚廣告有創意，文案出色，影片也拍得優美，並紛紛留言祝他們永遠幸福快樂，相守一生。

 

　　二人濃到化不開的愛情，經歷風風雨雨，沒有被歲月磨滅，如今開花結果，更懂得珍惜眼前人。這個廣告，是否令你再次相信愛情？

 

點睛品廣告：

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多廣告背後文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #韓星 #浪漫 #具俊曄 #台灣 #點睛品 #大S #徐熙媛 #廣告

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk