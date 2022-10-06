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06/10/2022

面相學｜CoCo Chanel是天生的創意女神、時尚女王？除了才情、傲氣，她還擁有一副十足的「戰鬥格」！

#玄學 #時尚女王 #創意女神 #面相 #香奈兒 #Chanel #相學 #Coco Chanel #命理
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　最近看到Chanel品牌的頭版廣告，為「1932頂級珠寶系列」造勢，廣告如品牌一樣，絕對、型格、黑底白鑽、唯我獨尊。

 

　　這系列紀念品始創人CoCo Chanel（香奈兒）九十年前的設計，靈感來自日月星辰，香奈兒本身也是時裝界、香水界、社交界的一顆明亮星星。

 

　　在上世紀初的巴黎，香奈兒是位標緻的標杆人物，是glamorous的trailblazer。她雖然身材纖瘦，但面部骨格有力、氣場強大：

 

　　一．眉骨起：野心滿滿

　　二．鼻骨高：性格獨立

　　三．腮骨飽滿：逆境求存

　　四．下巴有力：坐言起行

 

　　再配合膊頭夠橫，表示胸襟廣闊，能接受新思維，有上進心，屬戰鬥格，積極打拼，遇強越強，可以殺出一條血路、開闢新天地。

 

　　香奈兒小時候不快樂，家境貧困，曾寄養在姨母家，又在孤兒院住了七年，這令她決心改變自己的命運：

 

　　「我的生活令我不開心，所以我要創造自己的生活」。”My life didn’t please me, so I created my life. ”

 

　　骨格有力的人就是有智慧、有辨法、有動力。

 

　　她一早就曉得：「想不被取代，就要與眾不同。」

 

　　這野心和定位，令她排除萬難，成為時裝界和香水界的女神。

 

　　媒體對她的評價是：

 

　　「她以服裝解放了女性的身體和思想。」

 

　　「她看到當年男女在穿衣上的不平等，因此利用剪刀、布料和針線，帶領一場場的時尚革命。」

 

　　她的革命性時裝新猷包括「男裝女穿」和我們現在流行的闊腳褲，後者其實是香奈兒的海灘褲！

 

　　香奈兒相信自己，也努力經營自己的與眾不同。她說過：

 

　　「優雅，是懂得拒絕。」

 

　　「每日都要悉心打扮，像去見你的頭號敵人一樣。」

 

　　這樣的骨格、才情、傲氣和動力，造就了香奈兒的傳奇，讓創意女神的風華，像她設計的鑽飾般閃爍人間！

 

 

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