面相學｜CoCo Chanel是天生的創意女神、時尚女王？除了才情、傲氣，她還擁有一副十足的「戰鬥格」！

最近看到Chanel品牌的頭版廣告，為「1932頂級珠寶系列」造勢，廣告如品牌一樣，絕對、型格、黑底白鑽、唯我獨尊。

這系列紀念品始創人CoCo Chanel（香奈兒）九十年前的設計，靈感來自日月星辰，香奈兒本身也是時裝界、香水界、社交界的一顆明亮星星。

在上世紀初的巴黎，香奈兒是位標緻的標杆人物，是glamorous的trailblazer。她雖然身材纖瘦，但面部骨格有力、氣場強大：

一．眉骨起：野心滿滿

二．鼻骨高：性格獨立

三．腮骨飽滿：逆境求存

四．下巴有力：坐言起行

再配合膊頭夠橫，表示胸襟廣闊，能接受新思維，有上進心，屬戰鬥格，積極打拼，遇強越強，可以殺出一條血路、開闢新天地。

香奈兒小時候不快樂，家境貧困，曾寄養在姨母家，又在孤兒院住了七年，這令她決心改變自己的命運：

「我的生活令我不開心，所以我要創造自己的生活」。”My life didn’t please me, so I created my life. ”

骨格有力的人就是有智慧、有辨法、有動力。

她一早就曉得：「想不被取代，就要與眾不同。」

這野心和定位，令她排除萬難，成為時裝界和香水界的女神。

媒體對她的評價是：

「她以服裝解放了女性的身體和思想。」

「她看到當年男女在穿衣上的不平等，因此利用剪刀、布料和針線，帶領一場場的時尚革命。」

她的革命性時裝新猷包括「男裝女穿」和我們現在流行的闊腳褲，後者其實是香奈兒的海灘褲！

香奈兒相信自己，也努力經營自己的與眾不同。她說過：

「優雅，是懂得拒絕。」

「每日都要悉心打扮，像去見你的頭號敵人一樣。」

這樣的骨格、才情、傲氣和動力，造就了香奈兒的傳奇，讓創意女神的風華，像她設計的鑽飾般閃爍人間！