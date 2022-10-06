張智威：傳二十大後內地放寬入境 旅遊股追得過？油組減產影響比想象中小？

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

據報內地中共二十大之後即將放寬入境限制，放寬並不局限於由港澳台入境旅客。旅遊相關股半日逆市彈起，惟內地疫情仍然反覆，旅遊相關股值得追入嗎？油組及盟友宣布11月起，每日減產200萬桶，為2020年新冠疫情全球爆發以來最大規模減產。有分析指，是次減產對油價實際影響比想象中小，原因何在？現時部署石油相關股有何策略？

影片網址：https://youtu.be/JZyCrlpZPSM?t=50

►把時間軸拉到00:50開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89