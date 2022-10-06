大閘蟹2022 | 注目大閘蟹套餐推介！限定4場爵士樂蟹宴、全城最奢華手工蟹菜、瘋狂吃蟹自助餐、大閘蟹連江蘇名菜送上門、米芝蓮創意邪惡蟹粉菜

秋風起，沒有想起三蛇，而是率先想起大閘蟹！大閘蟹那爆滑、金黃、細滑蟹膏，甘香豐腴的美味，彷彿只應天上有。今年，看來大閘蟹特別當造肥美，各高級食府於10月初已經推出大閘蟹宴和蟹粉佳餚，更各出其謀創造特色，蟹迷有福了！希望回味淮揚風情的，推介蟹宴爵士樂之夜，或者在淮揚名店品味經典。想極盡奢華的，有米芝蓮二星粵菜館和五星酒店中菜名廚主理的蟹宴。想大吃特吃，還有可以歎5小時的大閘蟹主題自助餐！今年甚至有大閘蟹連江蘇名菜到會服務，安坐家中可以暢快拆蟹！一年一度由仙間落入凡間的美味，不要錯過！

【大閘蟹2022 | 注目大閘蟹套餐推介】1.限定4場！蟹宴 X 上海爵士樂之夜 The Murray

The Murray的中菜廳及宴會部最近有新任命副行政總廚陳忠秋師傅上任，陳師傅入廚超過30年，曾於多間五星酒店中菜廳工作，包括朗豪酒店的明閣、唯港薈酒店的天外天和香港W酒店的星宴。陳師傅於紮實的傳統烹調基底中創新，講求突出食材鮮味。現在坐鎮The Murray，為10月大閘蟹宴落足心思。

蟹宴包括每位兩隻清蒸原隻江蘇大閘蟹，創意蟹粉菜式有酥炸蟹粉釀蟹蓋和鮮蟹粉竹笙扒菜苗，另外還有上海名菜西施海皇燴燕窩、花雕醉乳鴿、飄香荷葉飯和桂花薑茶湯丸。8道菜的大閘蟹宴每位$888，更可加$388配上4款陳年十至二十年的女兒紅及花雕酒陳釀。

蟹宴包括每位兩隻清蒸原隻江蘇大閘蟹，以最原汁原味方式細嚐鮮甜的清蒸蟹肉及蟹膏。

（圖片由The Murray提供）

酥炸蟹粉釀蟹蓋是將鮮拆蟹粉及蟹肉釀回蟹蓋中，再沾漿封好炸至酥脆，滿載鮮香滋味。

（圖片由The Murray提供）

鮮蟹粉竹笙扒菜苗賣相精緻，把清甜的竹笙與時令蔬菜融合在一起，加上燴蟹粉，層次感升。

（圖片由The Murray提供）

蟹宴隆重登場，The Murray特別安排客人於25樓宴會廳Niccolo Room享用，並只於10月14日起4個晚上限量供應。最特別之處，是同場安排上海風格的現場爵士樂表演，到時可盛裝打扮赴宴。另外，酒店的戶外爵士音樂節將從10月延續至12月，逢星期四及五也有才華洋溢、風格多樣的本地音樂家及樂隊於Cotton Tree Terrace表演。在十10月的The Murray，享受高貴的蟹宴，欣賞騷靈的爵士樂，把味覺和聽覺帶到夜上海的紫醉金迷當中。

蟹宴同場加映上海式現場爵士樂表演，而Cotton Tree Terrace的戶外爵士音樂會也由十月延續到十二月，在十月的The Murray可以感受夜上海的紫醉金迷。

（圖片由The Murray提供）

The Murray大閘蟹宴

供應日期及時間：2022年10月14、16、21及30日，7pm-10pm

地點：酒店25樓Niccolo Room

價錢：8道菜每位$888（設加一），另加388（設加一）可享4款花雕酒及無限暢飲指定餐酒、啤酒及汽水。

戶外爵士音樂會

音樂會日期及時間：10月至12月逢星期四及五，晚餐6pm-10pm；表演：6:30pm-9:15pm

地址：UG層Cotton Tree Terrace

價錢：每位$450（設加一），每晚首40位賓客可享早鳥優惠$369（設加一）

The Murray

地址：中環紅棉路22號

電話：3141 8888

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