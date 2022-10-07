開直播預告生第3胎後封肚 鍾嘉欣避談「雙面人」傳聞

【晴報專訊】正懷第三胎的鍾嘉欣（Linda）目前在加拿大安胎，但網上最近忽然爆出「雙面人」傳聞，有網民爆料指鏡頭前溫文友善的Linda，私下卻經常黑面。雖然傳聞鬧烘烘，但Linda昨日在直播中未有回應，只分享懷孕點滴；她又事先張揚無意再生，決心「三個夠晒數」。

育有六歲大女Kelly及四歲兒子Jared的鍾嘉欣，早前宣布第三胎是B女。日前有網民留言表示在溫哥華行街時巧遇Linda，大讚她人美有氣質；但隨後有分別居於香港及加拿大的網民留言指Linda「人前人後兩個樣」，揚言私下在街上遇見時，遭她黑面對待。不過亦大批網民力撑Linda，令花生指數急升。

休養身子再出山

Linda昨日在直播中除了大談湊仔經，亦分享養生之道。（FB截圖）

38歲的Linda懶理謠言，昨日應贊助品牌邀請，開直播大談近況，全程表現輕鬆，她笑言︰「我哋全家都好興奮，Kelly同Jared討論緊到時點幫BB換片，佢哋好期待同細妹玩。咁快由一家四口變五口，生命好似反轉一次咁，適應新成員會好忙。」她未有談及雙面人傳聞，只說：「我都要多謝支持我嘅朋友、粉絲嘅鼓勵。」

Linda早前於IG發布靚靚孕照，為自己留下最美好回憶。（資料圖片）

Linda與丈夫Jeremy開心迎接五口溫馨家庭。（資料圖片）

Linda透露，今胎會跟生Jared一樣，留在家中生B，並預告封肚：「今次真係last一胎，之後我都會喺社交平台分享生活點滴。我知好多人唔知家居生B係點樣，會覺得我好大膽，但我同屋企人商量過喺屋企生係最安全、最有自信、最好嘅方法。」另外，她在直播中表示老公Jeremy工作忙，所以她會為對方按摩，亦會煲靚湯給丈夫提神，果然是廿四孝太太。Linda表示今次直播後，將會一段時間見不到她︰「我要專心照顧小朋友同迎接BB來臨，適應一家五口，呢段時間大家會無乜點見到我，等我養好身體再見大家。」