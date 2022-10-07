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07/10/2022

中國的能源危機

#綠色能源 #能源危機 #中國經濟 #大國博弈
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　俄烏戰爭爆發後，一下子全球多個國家都似陷入了一場嚴重的能源危機。北約曾說要制裁俄羅斯，不買北溪2號供應的俄羅斯天然氣，但俄反制，連北溪1號也順帶停供一段時間，近日北溪2號又被炸損，修復需時，進行爆炸者最大嫌疑是美國。這個冬天，不但德國人民難捱寒冷，整個歐盟都甚有可能因能源價格上升而陷入經濟大衰退。

 

　　能源價格上升帶來的殺傷力是無遠弗屆的，脫離了歐盟的英國一樣要叫苦連天，英國政府若要靠補貼來穩定能源價格，需支出千億英鎊，比其政府在新冠疫情上的開支更大。英國政府控制不了開支，又一度說要減稅，全球擔憂英國出現危機，各地股市崩盤，香港也被波及，可見能源危機不爆發則已，一爆發後果很嚴重。

 

　　中國有無能源危機？有的，且去年今年都有，不但對經濟有負面影響，且可能引致未來能源及環保政策的調整。不過，中國能源危機與俄烏戰爭關係並不密切。

 

(CNS資料圖片)

 

電廠怕虧本減產停產

 

　　去年我到大灣區遊歷，慕名而到順德樂從鎮的傢俬城參觀，見到其規模大得驚人，走兩天也走不完。問及不少店主傢俬的行情，多次被告知要等很久才會有貨，原因是不少工廠停了電，要等有電時才能生產。停電當然不會只影響傢俬工廠，很多工廠都要停產，當然會拖累經濟，若無能源危機，去年疫後的經濟復甦會更加強勁。

 

　　要了解去年的多次停電及電力配給，我們先要明白中國對碳排放的政策。過去8、9年間，中國的空氣質素大幅改善，最重要的因素應是煤炭的使用被控制著。據「國際能源機構」（International Energy Agency）的數據，2020年中國能源供應中，59.2%來自煤炭，大部分電力也是靠煤炭產生。但在過去的8、9年，中國一直努力減少對煤炭的倚賴，其產量不再像過去般年年大幅增長。中國對氣候的高度關注，也反映在2020年9月習近平在聯合國大會的發言中，當時習宣布中國計劃在2030年實現「碳達峰」（即碳排放從此以後便會持續減少），及2060年做到「碳中和」（即淨零排放，排出的二氧化碳可全被樹木等吸納）。根據國際能源機構的監測，中國的減排計劃非常進取，大有可能在限期前達到目標。

 

　　我們知道，2021年中國經濟有不錯的復甦，能源的需求自然會強勁。在此期間，政府不會喜歡能源價格節節上升。但這卻是違反了市場規律，能源需求增加，價格卻被控制著動彈不得，煤炭價格卻在上升，這意味著產電成本愈來愈高，電力公司產電愈多，虧本便愈嚴重，惟有用發電機要維修等等藉口減產停產，產電量自然應付不了市場需求。

 

可再生能源供應不穩

 

　　2022年情況又有不同，7、8月間天氣炎熱不已，很多地區長時間地氣溫在40度以上，冷氣機當然要開個不停，我曾身歷其境，若沒有冷氣，會苦不堪言。光是7月份，家用電力消費便比去年同期增加了26.8%。更有甚者，神州大地大旱，江河斷流，湖泊見底，水力發電怎生得了？四川這個工業生產重鎮8成電力來自水力發電，經濟無可避免大受影響。

 

　　上述情況對中國的能源及氣候政策有何影響？管制電費的錯誤不難糾正，但能源供應不穩定及不足卻不易應付。按照國際能源機構的推算，中國在2020年可再生能源佔總能源的比重是12.2%，這包括了水力、風力、太陽能、生物能源等多種來源。到了2030年或更早，可再生能源的比重可達18.5%，在2060年或以前，更可升至58.9%，到時煤炭、石油及天然氣的能源比重，只會是總能源的26%，碳排放大幅減少，可達碳中和。此等推算並未有把時不時會出現的極端天氣或戰爭等因素考慮在內，倘若某年水流不足或不太刮風，又或天陰時間長，太陽板沒多少陽光吸收，而煤炭、石油、天然氣等又產能不足，中國的整個工業產值豈不大受影響？

 

　　要應付此問題，除了科技上找尋新的節能方法外，還需增加煤炭發電機及爭取石油及天然氣進口可靠性。在十三．五規劃中，本來煤炭火力發電量被設了上限，規定在11,000億瓦以下，但現時已達10,740億瓦，而且還有1,500億瓦的新設施已被批准建造。由此看來，十三．五設定的上限已名存實亡。

 

　　這是否意味著能源安全與綠色能源之間的平衡點應有所調整？我認為有需要，但要分短綫與長綫。短綫而言，火力發電的產能還應再擴充，否則在可再生能源尚跟不上的階段，中國便不時要停電停產，缺乏能源安全性。但這跟大力加快風力、太陽能、水力甚至是核能的發展並不矛盾。可再生能源發展得更成熟，中國才更能應付因氣候變化或地緣政治帶來的能源不穩定性。

 

轉載自: 晴報

 

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